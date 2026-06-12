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研究：日常寫字測試 能提早偵查出大腦認知功能障礙

編譯周靜芝/即時報導
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科學家發現，一項簡單的書寫測試能在更嚴重的症狀出現前，偵測出年長者的認知功能障礙...
科學家發現，一項簡單的書寫測試能在更嚴重的症狀出現前，偵測出年長者的認知功能障礙。Image by Pexels from Pixabay

科學家發現，一項簡單的書寫測試能在更嚴重的症狀出現前，偵測出年長者的認知功能障礙。

福斯新聞（Fox News）報導，專家指出，書寫是一項複雜且耗費腦力的活動，需要大腦同時接收資訊、整理思緒，並向手指傳達精確的指令。由於書寫涉及眾多複雜的心理功能，研究人員認為，人們寫字方式的細微變化，可能成為認知功能障礙的早期警訊。

葡萄牙的研究人員希望探究，分析書寫過程，如停頓時間長短或筆畫組織方式，是否能比傳統的評量或測驗形式更早發現認知變化，因為傳統測驗通常僅針對最終答案進行評分。

這項發表於「人類神經科學前沿」（Frontiers in Human Neuroscience）期刊的研究觀察了58位居住在安養中心的62至92歲年長者。參與者中，有38人已被診斷出認知功能障礙；每位參與者都被要求使用墨水筆，在能追蹤其精確手部動作的專用繪圖板上完成各種書寫練習。

研究人員表示，測試內容涵蓋基礎的筆控能力、從字卡上抄寫句子，以及書寫他人口述的句子。像畫線或抄寫文字這類簡單動作，主要靠基礎動作技能，研究團隊假設這些動作在認知層面的挑戰性不足，無法揭露細微的認知問題；但在聽寫任務中，認知功能受損的年長者呈現出明顯較慢、更零散且協調性較差的書寫模式。

該研究作者、埃武拉大學（University of Évora）的馬蒂亞斯（Ana Rita Matias）表示，聽寫的敏感度更高，因為它要求大腦同時處理多項任務：聆聽、處理語言、將聲音轉化為書面形式，以及協調肢體動作。

研究發現，隨著句子變得更複雜，大腦便難以跟上。認知功能衰退的年長者不僅開始出現書寫時間較長、停頓更頻繁，在句子組織方面也顯得吃力。

目前，診斷認知功能衰退通常需要進行昂貴的大腦掃描或耗時的心理測驗。馬蒂亞斯說，長遠目標是開發一種操作簡便、省時且經濟實惠的工具，使其能融入日常醫療照護情境，無需仰賴專業或昂貴的設備。

這項研究的局限在於樣本規模相對較小，研究人員指出，由於研究僅限於58名居住在安養中心的年長者，未來需對更大且更具多樣性的群體進行測試，以確認這些發現。此外，研究也未考量參與者服藥的情況，而藥物可能同時影響書寫與腦部功能。

精華 FAQ

  • 研究希望證明，簡單的書寫測試可在嚴重症狀出現前，提早發現年長者的認知功能障礙，作為更便宜且容易實施的篩檢方式。

  • 因為聽寫需要同時聽覺處理、語言轉換、動作控制與句子組織，較能暴露認知受損者在速度變慢、停頓增加與協調變差上的差異。

  • 研究只觀察58位安養中心長者，樣本較小且族群單一，另外未納入藥物影響；因此結果仍需更大、更 विविध的族群進一步確認。

葡萄牙

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