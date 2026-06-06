北卡華人自建雨水回收系統 「環保又省水」種菜做法曝光

網友利用雨水種菜達到環保再利用目的。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Sebastian Völkel ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北卡華人老張在後院自建雨水回收系統灌溉菜園。

北卡華人老張在後院自建雨水回收系統灌溉菜園。 重點二： 兩個275加侖儲水桶加抽水泵，足供菜園約一個月用水。

兩個275加侖儲水桶加抽水泵，足供菜園約一個月用水。 重點三：影片引發雨水是否合法辯論，多數網友指各州規定不同。

居住在北卡 羅來納州的華人 網友「老張在美國北卡」近日在小紅書上分享自家後院菜園的灌溉系統，介紹如何利用屋頂收集雨水澆灌蔬菜。影片曝光後吸引大批網友討論，不僅對其環保又省水的做法表示讚賞，更意外掀起「美國收集雨水是否合法」的熱烈辯論。

老張表示，許多人好奇他種植的大量蔬菜平時如何澆水，其實幾乎全部使用自行收集的雨水。他在家中後院設置雨水回收系統，將屋頂排水管直接連接至兩個大型儲水桶，每個桶容量約275加侖，兩桶合計超過550加侖。只要遇到一場稍大的降雨，水桶很快就能蓄滿。

他指出，在北卡當地的氣候條件下，通常不太可能連續一個月不下雨，大約每7至10天就會有降雨，因此儲存的雨水相當充足。按照他的使用量估算，兩桶雨水裝滿後足以供菜園使用約一個月時間，夏季更能有效減少自來水消耗。

為提升使用便利性，老張還額外安裝抽水泵。他說，如果沒有水泵輔助，雨水雖然能儲存，但水壓不足，難以直接透過水管澆灌蔬菜，操作上較不方便；加裝水泵後，無論是灌溉菜園或日常使用都輕鬆許多。

影片發布後，不少網友分享自身經驗。有人表示家中長年使用雨水澆菜，認為雨水比經過消毒處理的自來水更適合植物生長；也有人透露自己平時會回收洗菜水或廚餘水澆花。不過部分網友提醒，若儲水桶長時間未使用，可能產生異味，春季花粉較多時也可能影響水質，因此需要定期更新或保持密封。

此外，也有不少人關心屋頂雨水夾帶落葉、砂石等雜質的問題。有網友建議可在入水口加裝過濾網或濾芯，雖然需要定期清理，但能有效減少水箱積污與管線堵塞風險。另有人指出，若儲水桶長時間曝曬，不僅可能滋生藻類，也會使水溫升高，建議增加遮光措施。

留言區最熱烈的話題則集中在法規問題。多名網友質疑「美國收集雨水違法」，甚至有人聲稱會遭到罰款。不過不少居住在美國各州的網友出面澄清，表示各州規定不盡相同，多數地區不僅允許收集雨水，部分地方政府甚至提供補助或免費雨水桶，鼓勵居民節約用水。

有網友舉例指出，加州因缺水問題長期推動雨水回收，紐約市環保部門也曾發放免費雨水桶；另有密西根州居民表示，當地許多家庭數十年來都有利用雨水灌溉菜園的習慣。不過也有人補充，部分州確實設有容量限制或用途規範，例如科羅拉多州過去曾嚴格限制收集雨水，近年才逐步放寬。