木製陽台如何做防水處理 裝修專家這麼說

示意圖。Image by Michael Schwarzenberger from Pixabay

AI重點 文章重點整理： 重點一： 木製陽台最需要防水，能避免變形、開裂、腐爛與發霉。

木製陽台最需要防水，能避免變形、開裂、腐爛與發霉。 重點二： 施工前要先清潔、檢查損壞並在乾燥晴朗天氣下處理。

施工前要先清潔、檢查損壞並在乾燥晴朗天氣下處理。 重點三：防水處理約每一至三年一次，才能維持木材與結構壽命。

許多人的房屋有木製陽台，並選擇不上色；但無論是上色還是保持原木色，您都需要擔心防水的問題。The Spruce網站諮詢了數位居家裝修專家，分享如何為陽台進行防水處理以延長使用壽命。

何種陽台需要做防水處理

陽台是否需要做防水處理，取決於所使用的材料。Elevate by Design負責人兼設計師透納（Chris Turner）表示，PVC與複合材質製成的陽台未必需要做防水處理，這類材料可抵抗濕氣，「這顯然是件好事」。

但若擁有傳統木製陽台，則防水是維持結構完整、防止變形、開裂、腐爛、發霉以及抵禦雨水、冰雪及融水可能造成損害的關鍵步驟。

專業建築師拉科（Austin Lako）指出，許多屋主並未注意到，陽台相對於房屋的位置，對損壞發生速度有很大影響；位於陰暗處的陽台，如大樹後方、屋簷下或房屋北側，由於雨雪過後乾燥速度較慢，更容易積聚濕氣。

若擁有木製陽台，防水是保護木材免受水損、結構弱化及腐爛的關鍵步驟。拉科表示，防水處理並非可有可無，這是決定陽台能使用五年還是25年的關鍵。

陽台防水處理4步驟

陽台防水處理是一項相對簡單的工程，多數屋主都能自行處理，因此很適合新手或缺乏經驗的DIY愛好者嘗試。

1. 準備作業區域

將陽台地板上方及下方的家具、家電、地毯或其他物品移除，接著使用掃帚或吹風機清潔，除去細微的灰塵與碎屑。

接著，拉科建議使用專為木製地板設計的清潔劑。他表示，避免使用氯漂白水等強效化學藥劑，這類物質會損傷木纖維，建議選用原廠產品，因為搭配使用能獲得最佳效果。

2. 檢查並修繕陽台

檢查陽台是否有任何損壞跡象，如凸起的釘子或螺絲、木頭開裂或木板破裂。花些時間更換嚴重受損的木板，視需要擰緊固定物件，並修剪植物以改善陽台的通風與日照。

如果木材表面過於粗糙，或現有的油漆、染色劑或密封劑剝落，則需進行輕度打磨。可考慮在附近的植物、物品或表面鋪設防護布，以防意外滴落或潑灑。

3. 塗刷防水產品

清洗後請讓陽台風乾約48小時再開始施工。待完全乾燥後，即可開始塗刷所選擇的油漆、染色劑或密封劑。塗刷防水產品的方法主要取決於個人偏好。

特納指出，可以選擇滾筒或噴槍，噴槍確實很方便，但滾筒更能確保全面覆蓋。接著分區施工，直至整個地板皆處理完畢。

4. 讓陽台完全乾燥

塗抹防水產品後，在陽台完全乾燥前應避免使用。多數情況下，防水產品約需二至四小時即可乾燥至可觸摸程度；若有必要，可塗抹第二層。讓陽台靜置約24至48小時，使其完全乾燥。

拉科表示，製造商通常會標示可承受輕微踩踏的時間，以及完全乾燥後可將家具搬回並恢復陽台正常使用的時間；務必查閱產品說明，以免損壞新完成防水處理的表面。

何時進行陽台防水處理

選擇合適的時機進行地板防水處理，對於確保防水品質十分重要。一般來說，應查看天氣預報，並選擇預估為晴朗且氣溫相對溫和的幾天來進行施工。

此外，也應考慮哪個季節最適合進行木板防水處理。拉科說，春季與初秋是理想的時機，因為天氣溫和，木板有足夠的時間在沒有強烈日曬或降雨的情況下乾燥與固化。

必須注意的是，陽台在使用壽命期間需要進行多次防水處理，才能維持木材的良好狀態。陽台防水處理的頻率會有所不同，拉科表示，理想情況下，應以每一至三年一次為目標，具體取決於日照程度、使用頻率以及材質類型。