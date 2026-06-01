年長者開始跳舞吧 保持健康最佳方式之一

跳舞是老年人最有益的活動之一，無論哪一種舞都可以鍛鍊大腦、增強體質、提高柔軟度，還能促進社交。(美聯社)

亞利桑納州 圖森的卡蘿（Carol Ross）和丈夫約翰（John）都熱愛跳舞，如今越來越多長者開始意識到，隨著音樂舞動是維持健康的最佳方法之一；醫學專家表示，跳舞是老年人最有益的活動之一，無論哪一種舞都可以鍛鍊大腦、增強體質、提高柔軟度，還能促進社交。

美聯社報導，87歲的卡蘿帶領了一支踢躂和爵士舞團，成員都是50歲以上的女性，她在23年前正值大多數人退休 的年紀創立了Rodeo City Wreckettes舞團，她說她這一輩子都在跳舞，這是最棒的活動。

亞利桑納州圖森醫療中心（Tucson Medical Center）的護理師洛亞（Julio Loya）說，跳舞是老年人最有益的活動之一，可以鍛鍊大腦、改善情緒，還能促進社交，也是有趣的活動，每個人都能從中獲得樂趣。

科羅拉多州 UCHealth老年人診所的老年醫學專家強森（Thomas Johnson）說，他的診所每年服務約2500位75歲以上的長者，跳舞可以改善診所病患的平衡能力，他記得曾有一位男性病患熱愛跳舞，最大願望就是能跳到他活著的最後一天，所以他將近90歲去世時還堅持參加了最後一堂舞蹈課。

強森說，他建議年長患者每周進行150分鐘的有氧運動，若在其中加入兩到三堂舞蹈課會大有助益，因為舞蹈通常包含能幫助平衡的動作，例如倒退或單腳站立。

卡蘿的舞團每周至少兩次在租的舞蹈教室進行練習，約翰是舞團的重要成員，也是卡蘿的舞伴，卡蘿說他們退休後從費城搬到圖森，也繼續跳舞。

舞團成員、74歲的辛蒂（Cindy Soffrin）說，她的母親生命的最後20年幾乎沒什麼運動，過得很辛苦，她看著母親年老體衰，讓她決定自己年歲漸長時要保持活動。

67歲的蓋兒（Gail Kowalski）三年前加入舞團，她說這讓她在丈夫過世和搬到圖森後交到新朋友，而且跳舞真的太好玩了。

Wreckettes舞團一整年都有表演，從假日活動到牛仔競技，成員們會穿上閃亮的服裝登台，但他們說他們最喜歡的是去養老院替接受記憶照護（memory care）的失智症病患表演，舞團成員會輪流選擇喜歡的公益團體，並將表演所得捐出。

若也想隨音樂翩翩起舞，健康和舞蹈的專家們有些建議。在開始之前，可先諮詢醫師，並選擇如排舞這樣的簡單舞蹈，而非複雜的舞如探戈。接著要尋找課程，可以詢問基督教青年會（YMCA）、公園或社區中心等單位，社區大學常有舞蹈課，有些甚至是專為銀髮族設計，當地的舞蹈教室或網路影片也是一種選擇，若有聯邦醫療保險優勢計畫，其中的Silver Sneakers提供被保險人免費運動課程，可以詢問當地體育館是否有任何可以免費上的舞蹈課。

選擇舒適且容易活動的衣物，上課或開始活動前記得暖身和做伸展操；最重要的是好好享受過程，這對身心很有益。