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坐著也能減輕失智風險 研究：關鍵在是否動腦

編譯周靜芝/即時報導
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多年來，研究人員一直認為久坐會增加罹患失智症的風險，但最新研究發現，坐著時所做的...
多年來，研究人員一直認為久坐會增加罹患失智症的風險，但最新研究發現，坐著時所做的活動可能比先前所認為的更重要。（123RF）

多年來，研究人員一直認為久坐會增加罹患失智症的風險，但最新研究發現，坐著時所做的活動可能比先前所認為的更重要。

紐約郵報報導，這項於三月發表在「美國預防醫學雜誌」（American Journal of Preventive Medicine）的研究發現，將「心智消極的久坐行為」改為「心智活躍的久坐行為」，與失智症風險明顯降低有關。

所謂「心智活躍的久坐行為」包括閱讀、辦公室工作及其他在坐著時能讓大腦持續運轉的活動；而「心智消極的久坐行為」則包含看電視或其他低互動的螢幕活動。

該研究結果是瑞典研究人員分析了超過2萬名35至64歲成年人的數據，這些參與者在1997年至2016年間接受了長達19年的追蹤，回答了關於其久坐習慣、身體活動及其他生活型態行為的問題，而失智症診斷則透過瑞典的健康與死亡紀錄進行確認。

相較於較為消極的久坐活動，心智活躍的久坐行為與失智症風險顯著降低有關。儘管這項研究以瑞典為基礎，但這些發現很可能適用於更廣泛的全球人口，並有助於制定降低失智症發生率的公共衛生指南及預防策略。

瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institute）首席研究員霍爾格倫（Mats Hallgren）在聲明中表示，這項研究凸顯了就腦部健康而言，消極與需動腦的久坐習慣之間存在重大差異。

他指出，雖然所有坐姿活動的能量消耗都很低，但可依大腦活躍的程度加以區分；人們在坐著時如何運用大腦，是未來認知功能的關鍵決定因素，而正如研究所示，這可能預知失智症的發生。

研究人員指出，久坐行為是一種普遍存在但可調整的風險因子，與包括失智症在內的多種健康問題有關。

研究進一步觀察到，並非所有久坐行為都是一樣的；有些可能增加失智症的風險，而有些則可能具有保護作用；隨著年齡增長，保持身體活動固然重要，但保持心智活躍同樣重要，特別是在久坐時。

疾病管制與預防中心（CDC）預測，到2060年，將有近1400萬名美國成年人罹患阿茲海默症。阿茲海默症協會近期發表的一項研究指出，個人的生理年齡可能與失智症風險有關。

研究人員最近還發現，對於帶有某種基因變異的老年人而言，多攝取未加工肉類有助於預防失智症。

瑞典

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