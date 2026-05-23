灣區華人花10個月改造後院 打造「零維護花園」

網友分享自家後院改造成果。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@🇻🇳🇻🇳Nguyễn Tiến Thịnh 🇻🇳🇻🇳 ）

不少人會費心打理後院，然而整理下來其實也是相當耗費時間與心力，華人 網友「蘇珊娜的院子與家」分享自家後院改造成果，主打「100%自維護、零園丁」，從零開始歷時10個月完成，不但成功降低養護成本，也兼顧美觀與生活感，貼文曝光後吸引大量網友朝聖，直呼「根本夢想後院」。

蘇珊娜表示，自己並非專業園藝 設計師，只是希望打造一個「普通人也能長期維持」的院子，因此在規劃時特別抓住三大核心原則，包括「低維護、好打理」、「四季耐看」以及「真正能使用的生活空間」。

她提到，許多人打造花園時容易追求短期爆花效果，但後續往往得花大量時間修剪、補種與整理，因此她從一開始就決定走「穩定輸出型」路線，盡量選擇抗曬、抗旱、少修剪的植物，希望不要被院子「綁住」。

在硬體部分，她選擇以deck木平台、假草皮與地面硬化為主，優先完成基礎工程，藉此降低後續維護成本。種植區則採用raised planter（高架花壇）搭配滴灌系統，大幅減少人工澆水需求。她透露，現在基本不用手動澆水，「大概省掉80%到90%的精力」。

不過她也提醒，看似簡單的低維護花園，其實前期規劃相當重要。她指出，花壇在施工前就必須先想好每區要種什麼，並根據植物需求安排寬度與高度，「開工前就要大概規劃好每一塊種什麼」。至於植物選擇，除了月季需要較多照顧，其餘大多都是耐旱型植物，包括油橄欖、薰衣草、鼠尾草、絲蘭與毛地黃等，側邊低花壇則種植檸檬、柳橙與柚子等果樹，兼具觀賞與實用性。

她也特別強調「分區」的重要性，將院子區分為集中管理的種植區與保持簡潔的觀賞區，避免整體視覺過於凌亂，也更容易長期維持乾淨感。

貼文曝光後，不少網友驚呼「這根本樣品屋等級」，還有人敲碗要求拍攝「一鏡到底」影片介紹完整動線。也有人好奇，低維護花園如何處理落葉問題，蘇珊娜坦言，自己當初就刻意避免種植大量落葉植物，加上與鄰居協調修剪伸入院內的枝幹，因此目前清潔負擔不大。

此外，留言區也掀起「同款家具」熱潮，不少人詢問黑色花盆、遮陽傘與大型植栽盆器購買地點。蘇珊娜透露，相關用品多半來自Amazon、West Elm、World Market與TJ Maxx等美國居家品牌。蘇珊娜最後表示，目前後院只需要偶爾整理月季與照顧盆栽，其餘幾乎不用操心，但這個院子卻是每天都在使用的空間，「不是拍照用的，而是真的會坐、會生活的地方」。