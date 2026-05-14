圍籬漆上這5種顏色 專家：讓房產更具價值

雖然圍籬常被忽略，但精心挑選的圍籬顏色能提升房屋價值，尤其是柔和的中性色或大地色系。Image by Sharon Rose from Pixabay

無論是打算出售房屋，或是想讓住家煥然一新，有一樣東西絕對能讓人留下深刻印象，那就是圍籬。Homes and Gardens網站指出，雖然圍籬常被忽略，但精心挑選的圍籬顏色能提升房屋價值，尤其是柔和的中性色或大地色系。

專家表示，這些令人放鬆的自然色調，正是提升住宅質感並增強其吸引力的秘訣；或許聽來有些難以置信，但當選擇的圍籬顏色能與花園其他部分相得益彰時，確實能為房產增值。以下是能讓訪客或潛在買家印象深刻的5種圍籬顏色。

1. 傳統深綠色

雖然許多專家會建議屋主避免選用過於深沉的圍籬顏色，但若想營造統一的視覺效果，傳統深綠色絕對是安全的選擇。Garon Fence負責人普拉托（Matthew Prato）表示，傳統深綠色是極佳的高檔選擇，因為看起來既穩重又具深思熟慮，特別適合老房子和傳統磚造建築。

大地色系的綠色調能與庭院植被融為一體，營造出開闊的視覺感受。普拉托說，傳統深綠與成熟的植栽及古老磚牆搭配得宜，看起來既雅緻，又不會讓門面顯得太過陰暗。

2. 霧面黑

雖然黑色常被視為簡約優雅，但會吸收光線，且會讓較小的花園感覺更加封閉；但若用在合適的環境中，能有助打造出完美的高質感。Jan Fence負責人科拉奧（Robert Corrao）指出，黑色是優雅的最佳典範，特別是金屬圍籬，塗上黑色能讓圍籬在視覺上「隱形」。

事實上，黑色圍籬能有效地框出更寬廣的空間，使其比預期中更顯開闊通透。科拉奧說，從遠處看，視線會直接穿過黑色柵欄，望向後方的綠意，讓庭院顯得開闊且精緻；它為房屋提供了簡潔、高檔的框架，卻不會過於突兀。

Fence Depot營運長凱科（Jason Caicco）表示，若希望展現精緻質感，緞面或霧面黑色是經典之選，這種處理能視覺上收緊線條，讓圍籬看起來更筆直，並減少淺色塗裝在金屬材質上可能產生的「雜亂」感。普拉托說，在戶外環境中，霧面或緞面通常比光面看起來更具質感，且指紋、雨痕以及門閂周圍的小刮痕也較不明顯。

3. 暖灰褐色

若偏好中性色調而非黑色系，暖灰褐色的圍籬絕對能讓整體質感更上一層樓。科拉奧說，柔和的中性色賦予圍籬一種量身訂製的美感，能提升整座建築的質感，卻不致過於搶眼。

若想讓庭院顯得更寬敞，中性色系也是圍籬的最佳選擇之一；淺色調能反射陽光，營造出通透感，同時散發奢華氛圍。房地產經紀人李蘭（Erik Leland）指出，溫暖的中性色調能與景觀融為一體，讓住宅成為視覺焦點，圍籬應像是庭院的畫框，而非與之爭奪注意力。

4. 米白色

雖然這可能是個老派的選擇，但純白圍籬可能會顯得冷冰冰或刺眼，因此若想讓房屋看來維護整齊且具有質感，米白色是更優的選擇。

室內設計專家沃德（Leslie Ward）說，訣竅在於不要選會顯露每處瑕疵的極度亮白，應選帶有淺奶油色調的溫暖米白色，在自然光下，這種顏色會顯得柔和許多。

5. 原木色

純天然的外觀可能有些風險，雖然這是營造鄉村風格的最佳方式，但可能略顯陳舊；若要確保空間仍具精緻感，圍籬的品質很重要，它會隨時間流逝而呈現優美的自然老化效果，而非褪色或變色。

科拉奧說，優質木材會隨著時間風化成柔和的自然灰色，營造出穩重且真實的質感，這種歲月痕跡能與樹木、灌木及石材融合，打造出自然且充滿生活氣息的空間。