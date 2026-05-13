超加工食品「罪加一條」 研究：增罹失智症風險

超加工食品每增加10%的攝取量，注意力分數會下降，罹患失智症的風險則上升。Image by Sr. M. Jutta from Pixabay

眾所周知超加工食品（ultraprocessed foods, UPFs）對整體健康有害，但一項新的研究發現更多證據，顯示這種食品可能對大腦產生負面影響，超加工食品每增加10%的攝取量，注意力分數會下降，罹患失智症 的風險則上升，研究團隊認為食品加工的過程是導致認知能力下降的因素之一，這項發現證明了完善飲食指南的必要性。

紐約郵報（New York Post）報導，這份刊登於阿茲海默症 協會（Alzheimer’s Association）官方的「阿茲海默症及失智症」（Alzheimer’s and Dementia）期刊的研究指出，超加工食品和超過30種不良健康後果有關，包括多種失智症風險因素如心血管疾病、第2型糖尿病和肥胖。

澳洲蒙納許大學（Monash University）的研究人員分析超過2千位沒有罹患失智症的40至70歲的澳洲成年人，比較他們的飲食和認知功能。

研究團隊發現，無論那些成年人是否通常都遵循健康的飲食習慣，例如地中海飲食，超加工食品的攝取量每增加10%，他們的注意力分數就下降，失智症的風險就升高；但在超加工食品的攝取和記憶力之間沒有顯著關聯。

不過研究團隊指出，研究的數據來自被觀察者主動提供的自我報告，對研究結果的可靠性有所限制。

加州的精神科醫師、亞門診所（Amen Clinics）創辦人亞門（Daniel Amen）接受福斯新聞採訪時提到飲食對大腦的強大影響，他說大腦是高耗能器官，會使用人體攝取熱量的20%，因此這些熱量的品質很重要。

亞門說，食物要麼是良藥，要麼是毒藥，他特別提到超加工食品如包裝零食、軟性飲料和即食餐，這些食品往往有大量的糖、不健康的脂肪、添加物和劣質成分，容易促進發炎、胰島素阻抗、血液循環不良和氧化壓力（Oxidative stress），這些都對大腦有害。

亞門說，注意力是學習、記憶力、決策能力、解決問題能力的門戶，如果無法集中精神，就無法完整地編碼訊息，因此最重要的就是要選擇對自己有益的食物，有些超加工食品可能會聲稱自己無糖、低碳水化合物或適合生酮飲食，但研究人員指出它們會破壞食物的天然結構，也可能加了影響認知功能的添加劑或加工化學物質。

亞門建議堅持食用由植物或動物生長出來的真正食物，而不是「用植物做出來的」食物，以色彩鮮艷的蔬果、優質蛋白質、健康的脂肪、堅果和高纖維碳水化合物來搭配膳食，可以從每天以一項對大腦有益的食物取代超加工食品開始，例如可以用堅果代替薯片、無糖綠茶代替汽水、莓果取代甜食，「小小的選擇就能改變你的大腦和生活」。