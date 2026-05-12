春天大掃除 手機、電腦的數位垃圾也該清一清

網路安全專家建議，一些電子裝置中被遺忘的檔案，以及網路閒置帳戶等「數位垃圾」也該找時間清理，有助保護個人資料。美聯社

美聯社報導，隨著春天的到來，常讓人萌生打掃居住空間的念頭，但網路安全專家建議，一些電子裝置中被遺忘的檔案，以及網路閒置帳戶等「數位垃圾」也該找時間清理，有助保護個人資料。

網路安全公司Malwarebytes副總裁薛伍德（Michael Sherwood）表示，雜亂是詐騙者的溫床，舊帳號、外洩的資料和被遺忘的應用程式，都為他們提供了更多入侵途徑；在網路威脅日益升級、快速且自動化的情況下，清理數位生活是縮小遭攻擊的最簡單方法之一。以下是數位大掃除的檢查清單：

釋放儲存空間

手機或筆電是否總覺得儲存空間不足？平日分享或下載的那照片、影片及其他大型檔案，隨著時間累積會佔用越來越多空間；儲存空間不足會導致裝置運行變慢，甚至無法更新重要的作業系統。個人裝置通常內建工具，會引導使用者如何釋放空間。

在iPhone手機上，可前往「設定」、選擇「一般」，然後點選「iPhone 儲存空間」，可看到剩餘的儲存空間以及哪些應用程式和檔案佔用最多。在Android 裝置上，設定中的「儲存空間」分頁會提供類似的細目，並有手動或自動釋放空間的選項。

Windows與Mac電腦的設定選單中也有類似的數據儀表板和控制功能，可協助找出佔用最多儲存空間的項目。將重要檔案備份至外接硬碟、雲端或兩者皆備，然後從裝置中刪除。

整理收件匣

收件匣可能一團亂，有通知與提醒、收據、電子報、票券、銀行及信用卡帳單，還有安全警告，其中許多都未讀；可能有幾封想保留的私人信件，同時也想清理垃圾郵件。

清理收件匣有助提升工作效率和專注力，且有方法能讓過程不那麼枯燥且省時。按大小排序或篩選收件匣，將檔案最大的郵件置頂以便刪除；同樣地，按寄件者或日期排序，以便刪除舊的、不需要的電子郵件，或是大量發送的郵件。現在或許也是取消訂閱一些不再閱讀的郵件或電子報的好時機。

應用程式檢查

釋放空間的另一種方法是檢視手機上的應用程式，並刪除不再使用的。但別只做到這一步，如果這些應用程式曾要求註冊帳號，別忘了登入並一併刪除該帳號；否則，所提供的任何資料將仍留存於系統中，並成為駭客的攻擊目標。

薛伍德說，每個閒置帳戶都是一扇敞開的門，詐騙者會鎖定被遺棄的登入帳戶，因為沒有人會留意。

更新應用程式與軟體

透過應用程式商店檢查更新，確保留存的應用程式皆為最新版本。手機與電腦的作業系統亦同，檢查最新的軟體更新與修補程式，以獲得最佳效能與安全性。

檢視社群媒體

網路安全專家建議花點時間審查個人數位足跡，以了解在臉書（Facebook）、Instagram、抖音（TikTok）、領英（LinkedIn）及其他社群平台上的資訊暴露程度。薛伍德表示，核心理念在於檢視哪些個人資訊已公開，並限制應用程式與服務的存取權限；檢查每個帳戶的隱私設定，甚至刪除較舊的貼文。

網路安全公司Yubico資訊安全長桑伯格（Chad Thunberg）表示，限制公開的個人資訊，有助於降低成為網路釣魚和身份盜用等受害者的風險。

第三方

是否有網站曾建議使用臉書或Apple帳戶登入？家中智慧恆溫器或門鈴攝影機是否曾要求存取Google帳戶？檢查哪些第三方應用程式和服務擁有存取個人帳戶的權限，移除不必要的項目是加強線上隱私的另一種方法。

取得更安全的密碼金鑰

透過檢視密碼使用習慣來加強安全性，務必為帳戶開啟多重驗證。更理想的做法是取得密碼金鑰（passkey）。桑伯格指出，這是一種全新登入技術，安全性遠勝於傳統密碼。密碼金鑰由兩部分組成，必須結合使用才有效，越來越多線上服務與平台已支援密碼金鑰，包括谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、臉書和eBay。

密碼金鑰需透過指紋、臉部掃描或PIN碼進行驗證，桑伯格說，這代表它們無法被偽造、攔截或透過AI攻擊複製。若尚未使用密碼管理工具，則需透過此類工具來儲存密碼金鑰。蘋果、谷歌與三星的手機雖內建自有密碼管理應用程式，但亦可選擇1Password、BitWarden、Nordpass等第三方選項。

即使尚未使用密碼金鑰，仍應使用密碼管理工具來追蹤所有登入憑證。最佳做法是為每個帳戶設定不同的密碼，如此一來，即使駭客入侵某項服務並竊取你的密碼，該密碼在其他地方也無法使用。但要記住所有密碼是不可能的，桑伯格說，密碼管理工具不僅能為每個帳戶生成強大且獨特的密碼，還能讓使用者無需記住所有密碼。