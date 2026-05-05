番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要

番茄。Image by Katharina N. from Pixabay

種番茄時不是用最好的肥料就能大豐收，除了盡量減少雜草外，修剪也非常重要，可以幫助主株將能量用於向上生長和結果，也能確保植株周圍空氣流通，降低病害發生的機率。

Foodie報導，番茄植株可分為兩類，有限生長型（determinant）和無限生長型（indeterminate），前者植株較矮小，呈灌木狀，果實在同時期成熟，而後者則像藤蔓一樣生長，果實呈簇，生長季會持續結果，有限生長型通常不需修剪，因為會妨礙結果。

無限生長型番茄如很適合自製美味醬料的聖馬爾扎諾（San Marzano），修剪工作很早就開始，植株12至15英寸時就要進行，需要留意在生長季初期從主莖彎曲處和側枝上長出的側芽（shoots），較小的可以輕易用手指掐除，大一點的就要小心使用修枝剪剪掉。

修剪無限型生長番茄好處很多，特別是能鼓勵主株將能量集中於向上生長和結果；若種植的較密集，把無限型生長的番茄側芽（suckers）的數量控制在最少也有幫助，能讓它們避免纏繞在一起變成一團混亂。

修剪也能確保植株附近的空氣流通，減少病害風險。除了增強藤蔓的生長，去除側芽也能讓果實加速成熟和長出更大的番茄，但有時候不要在無限型生長番茄植株上拔除側芽，如果側芽上有花朵不要摘，因為摘除可能會導致植株生長不均勻，結果減少。

如果居住地陽光充足，可以保留一些側芽使其成熟，這樣它們的葉子可以替庭院裡其他植物遮蔭，還能讓番茄植株上部結出更多果實。

若在生長季最後幾周仍收獲滿滿的番茄，可以剪掉每個莖的生長點，這樣既能促進現有果實完全成熟，又能防止植株結出更多果實。如果番茄在生長初期不太好照顧，可以嘗試在旁邊種一些伴生植物。