他自製淘米水肥料「養遍各類蔬菜花卉」 加一物保證不臭

網友分享自製肥料做法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

自製肥料必學！小紅書 網友「彭小虎的開心農場」分享「淘米養花種菜小妙招」，他將日常淘米水裝入瓶中，加入蛋殼、橘皮與紅糖後密封發酵，約10天後再以1比10比例兌水澆花澆菜，標榜可用來養遍各類蔬菜與花卉。相關內容吸引不少網友關注，但也同步掀起對氣味、招蟲與安全性的討論。

彭小虎分享，每天淘米後留下的水倒入瓶中，但不可裝得過滿，之後加入蛋殼補充鈣質、橘皮增加氣味、紅糖促進發酵。彭小虎並提醒，瓶蓋需每日打開排氣，以免瓶內壓力過大，待發酵約10天後，即可稀釋後用於澆灌植物。

貼文曝光後，不少網友對方法表現出興趣，紛紛詢問「能不能直接用」、「紅糖可否替代」、「蛋殼要不要清洗」等細節。其他人回應沒有紅糖可以省略，發酵會慢點；或以白糖、玉米粉、可樂替代。有人分享自己已泡了半個月、甚至放了一年，想確認是否仍能使用，其他留言回覆可以；也有人關注是否需要再加酵母菌或EM菌，顯示不少人對這類家庭自製肥料抱有嘗試意願。

不過，留言區最常見的反應則是對異味與蟲害的擔憂。多名網友直言「會很臭」、「容易招小黑飛」、「加了紅糖會引來螞蟻」，還有人表示若忘記排氣，瓶身甚至可能膨脹爆開。另有使用者指出，果皮水容易長白霉，或土壤中出現大量小白蟲，讓不少人對實際操作效果持保留態度。其他網友則回覆「發酵好了的是不臭的」、「加橘子皮就不會臭，還有香味」。

也有較為理性的留言補充，認為淘米水本身不能直接拿來澆灌，必須先經過發酵，否則可能在土壤中產熱、發臭，甚至造成「燒根」。該留言並建議，發酵後的淘米水應再以1比10至1比20比例稀釋，且較適合偏酸性土壤植物，並應遵循「薄肥勤施」原則。

另一方面，也有網友對此法效果表示肯定，稱自家花草以類似方式澆灌後生長良好，甚至認為「比肥料都好」。但也有人直言，若還要額外準備紅糖等材料，不如直接購買市售肥料，認為後者更乾淨衛生，也更方便控制用量。