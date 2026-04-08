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檢測花園土壤酸鹼值 紫甘藍水簡單又環保

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紫甘藍。Image by congerdesign from Pixabay
紫甘藍。Image by congerdesign from Pixabay

想成功種植，了解土壤的酸鹼值很重要。想知道酸鹼度，除了可以用酸鹼試紙或酸鹼度計測量外，還有用煮紫甘藍的水這個天然的方法，酸性或鹼性的物質加入藍色的紫甘藍水後水會變成紅色或綠色，是既簡單、環保、無需購買任何設備也不會產生任何廢棄物的方法。

House Digest報導，要知道土壤的酸鹼度時可以使用紫甘藍，因為其含有花青素。用中性的蒸餾水煮紫甘藍，花青素會讓水呈藍色，加入酸性物質會變成紅色，加入鹼性物質會變綠色。

測試方法很簡單，摘下紫甘藍外層幾片葉子並切成小塊，水煮滾後轉小火，放入葉片煮15分鐘，之後將葉子擠乾水分，以獲得最多紫甘藍水，再倒入乾淨的量杯或玻璃杯中放置冷卻，水應呈深藍色，煮過的紫甘藍葉可以稍後吃掉。記得使用蒸餾水，因為其酸鹼值是中性的7，自來水可能是弱酸或弱鹼性，但蒸餾水不能接觸空氣太久，會變成弱酸性，倒紫甘藍水時也要小心，因為它有天然染料的作用，會把衣物或其他物品染色，若不小心灑出要趕快擦拭乾淨。

紫甘藍水冷卻後，可以加入一小鏟份量的土，用乾淨的湯匙輕輕攪拌，過幾個小時後檢查顏色，若水變成粉紅色或紅色代表土壤是酸性，藍色或紫色代表土壤是中性，水變成綠色則是鹼性。確認過顏色後的紫甘藍水可以安心地拿來澆灌植物，這是環保的澆水方式。

雖然可以調整庭院土壤的酸鹼度，但這應該在種下植物前完成，因為為了調整而添加的某些物質可能會損傷植物的根。做任何改變都要謹慎，添加太多調整的物質恐讓土壤酸鹼值的改變太劇烈，特別是土壤是砂土時。

若檢測結果土壤呈酸性，應增加pH值，加入農業石灰（agricultural limestone）是其中一個方法，但最好諮詢專業土壤檢測專家以確定添加的量，調整後應再測試一次確定土壤的酸鹼值。更簡單的方法是種適合長在酸性土壤的植物如藍莓、繡球花和杜鵑花。

若土壤檢測出來是鹼性，則需降低pH值，可以加入有機物質例如泥炭苔（peat moss），也有人選擇加元素硫，一樣最好先諮詢專家確定添加的量。當然也可以選擇種適合在鹼性土壤中生長的植物，如紫丁香、蘆筍和花椰菜。

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