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萵苣總被蟲吃但不想噴農藥？在旁種這一香草可防蟲

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萵苣容易吸引蛞蝓和蚜蟲前來，可以在旁種植香葉芹防蟲。萵苣示意圖，與本新聞無關。（...
萵苣容易吸引蛞蝓和蚜蟲前來，可以在旁種植香葉芹防蟲。萵苣示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Gigi）

萵苣是很受歡迎的沙拉蔬菜，或許不少人的庭院裡都有種植萵苣，但容易引來蛞蝓和蚜蟲大快朵頤，威脅蔬菜收成，如果不想噴灑農藥或殺蟲劑，可以考慮在萵苣旁邊種植香葉芹（Chervil）等共生植物，自然驅逐害蟲。

House Digest報導，香葉芹是一種生長快速的香草，與香芹（parsley）同屬繖形科，外觀和氣味都很相似，常用於裝飾蛋餅、湯、沙拉，也可做為海鮮或蔬菜的調味料。雖然香葉芹原生地為中東和俄羅斯，但近年來在北美越來越盛行。

共榮栽培法是促進農作物生產和最大化利用空間的絕佳方法，將特定種類的植物種在一起，有助於促進植物吸收營養、生長與驅蟲。事實上，許多香草植物都有驅蟲效果，因此是很棒的共生植物。

蛞蝓可能是庭院裡讓人頭痛的害蟲，這些夜行性生物在花園內幾乎什麼都吃，並特別喜歡萵苣等蔬菜的鮮美、多汁的葉片，牠們能在數小時內吃光一整片的萵苣幼苗，如果在萵苣旁種植香葉芹，就能形成「陷阱」吸引蛞蝓改吃香葉芹，從而保住更珍貴的萵苣。萵苣通常在春季或初夏開始種植，由於此時氣候潮濕，正是蛞蝓活動最頻繁的季節，所幸春季也是適合種植香葉芹的季節，可以及時保護萵苣免受蟲害。

香葉芹也能吸引食蚜蠅等昆蟲，間接驅趕會威脅萵苣的蚜蟲與螞蟻。蚜蟲會藏在萵苣葉片深層吸收汁液而影響收成，種植香葉芹就能避免此問題。而且香葉芹和萵苣的生長條件相似，因此照顧上很方便，兩者都偏好潮濕、排水良好的土壤，一天2到6小時的半日照或超過6小時的全日照都能讓植物順利生長。不過種植香葉芹之前，切記這種植物不喜歡移植，因此要直接播種，種子之間相隔9到12英寸才能健康生長。

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