半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

很多人在半夜醒來後難以再度入睡，專家建議此時別堅持躺在床上，15至20分鐘仍無法入睡，可起床讀書或聽音樂尋找睡意，快睡著時再回到床上。（123RF）

很多人在半夜醒來後難以再度入睡，專家建議此時別堅持躺在床上，15至20分鐘仍無法入睡，可起床讀書或聽音樂尋找睡意，快睡著時再回到床上，若此方法無效，不看時間、深呼吸和肌肉放鬆技巧這三招可以快速助眠。

Tom's Guide報導，反覆進入和離開淺眠期是睡眠周期的一部分，因此半夜醒來是正常現象，正常到我們有時完全不記得自己曾醒來，但常常醒來後難以再入睡就令人頭痛了，這時不妨試試「20分鐘法則」。

研究發現人們入睡需要15至20分鐘，因此失眠的認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia）的關鍵要素就是20分鐘法則，意即若20分鐘內仍無法入睡就立刻起床，避免床和睡不著產生連結。

勞埃德藥局線上醫療服務（LloydsPharmacy Online Doctor）的家庭醫生沙阿（Bhavini Shah）說，雖然聽起來會有反效果，但若整夜輾轉反側難以入眠，起床做點事情或許有幫助，她建議找件不耗體力、不用看螢幕的活動如摺衣服來做，也可以看書、聽輕音樂，待有睡意時再上床。如果20分鐘法則無效，沙阿說還有另外三種方法可以嘗試。

第一是「不看時間法」，千萬別看手機、智慧手錶和鬧鐘上的時間，這會讓人過度關注時間，手機和智慧手錶發出的藍光會抑制褪黑激素分泌，使人睡不著。

第二是深呼吸法。沙阿說深呼吸簡單又有效，可以讓身體冷靜和放鬆；有很多能促進入睡的呼吸法可以嘗試，4-7-8呼吸法已被證實可減少焦慮並改善睡眠品質，「箱式呼吸法」（box breathing）也被發現能顯著改善睡眠品質。

第三是肌肉放鬆技巧。沙阿說漸進式肌肉放鬆法和深呼吸的作用相同，都是幫助身體放鬆，從腳開始逐漸收緊和放鬆肌肉，一路向上移動至頭部。

除了了解再入睡方法，讓自己避免在半夜醒來也很重要。沙阿說半夜醒來的常見原因是壓力和焦慮，或外部因素如噪音和房間的溫度，生活習慣也有可能，特別是咖啡因、酒精和尼古丁的攝取，研究顯示睡前進食或吃宵夜會影響睡眠品質，失眠也可能由荷爾蒙變化引起，有些藥物也會讓人失眠。