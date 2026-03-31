過敏季節如何保護自己 專家提供控制與緩解之道

對數千萬美國人來說，過敏季是個惡夢，樹、草和其他花粉會讓他們流鼻涕、眼睛癢、咳嗽和打噴嚏；示意圖。（圖／123RF）

對數千萬美國人來說，過敏季是個惡夢，樹、草和其他花粉會讓他們流鼻涕、眼睛癢、咳嗽和打噴嚏。專家表示，氣候變遷導致過敏季時間更長、強度更大，但季節性過敏的治療也更有效，若想放心出門及控制過敏症狀，建議盡量避免接觸花粉，也可以使用鼻噴劑來治療。

美聯社報導，花粉是種子植物和樹繁殖過程中產生的粉狀物質，早春的主要過敏元凶是樹的花粉，接著是草的花粉，暮夏和早秋是雜草花粉。美國氣喘和過敏基金會（Asthma and Allergy Foundation of America）指出，常見會造成過敏的樹的花粉包括樺木、雪松、三角葉楊、楓樹和榆樹等，草類則是百慕達草、石茅、黑麥草和肯塔基藍草。

花粉追蹤器可以協助人們決定是否要出門。美國過敏、氣喘和免疫學學會（American Academy of Allergy Asthma and Immunology）透過遍布全國的計數站網路追蹤花粉濃度，結果可在其網站或發送的電子郵件查詢。

密西根大學的過敏症專家貝克（James Baker）說，控制過敏的首要也是最佳的步驟是避免接觸花粉，即便天氣很好，家裡和車子的窗戶都不要打開。外出時穿長袖，防止花粉掉落皮膚上，有助於預防引發過敏反應，還能保護皮膚免受陽光傷害。

回到家後換衣服和洗頭洗澡，確保徹底清除身上的花粉，若無法每天洗頭，那出門時記得以帽子或圍巾遮住頭髮，別在床上穿著外出的衣服，因為上面的花粉會掉到床上。

專家說，用生理食鹽水洗眼睛和鼻子也有助於清除花粉，也可以戴口罩隔絕花粉，只是口罩無法保護眼睛。

非處方鼻噴劑是對付季節性過敏最有效的療法，但喬治亞州的奧古斯塔大學過敏專家梅伊（Kathleen May）說，患者常使用方法錯誤，刺激鼻子某些部位，她建議傾斜噴嘴向外朝向耳朵，而不是直接插入鼻孔。

非處方的抗過敏藥如佳力天（Claritin）、艾來錠（Allegra）和驅異樂（Zyrtec）也有幫助，但因為是口服藥，效果比較慢。

若過敏症狀已影響生活，例如失眠或工作和上課時注意力無法集中，就是時候該考慮預約過敏科門診，有些藥物可以訓練免疫系統不要對過敏原反應過度。

一些網路流傳或名人推薦的緩解過敏療法已經被證明無效，例如在飲食中加入當地蜂蜜來接觸花粉。俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health and Science University）的過敏科醫師喬希（Shyam Joshi）說，這是因為蜜蜂授粉的花朵通常沒有會造成過敏症狀的空氣傳播花粉。