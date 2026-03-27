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5天大豐收 牛奶盒「種豆芽」實現青菜自由

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網友分享自己種植豆芽菜的方法。（取材自pexels.com@Mario Spencer）
網友分享自己種植豆芽菜的方法。（取材自pexels.com@Mario Spencer）

近期小紅書上一則「牛奶盒種豆芽」教學影片，引發網友關注。一名旅居海外的華人網友Iamvee分享，只需簡單材料與步驟，約5至6天即可在家種出一大盆豆芽，強調成本低廉又安心，甚至被網友戲稱「實現豆芽自由」。

Iamvee指出，製作方式相當簡單，只需準備帶旋鈕的飲料或牛奶盒與綠豆即可。先將約30克綠豆浸泡一晚，待其微微膨脹後，將飲料盒兩側剪開並綁好固定，底部再剪出小孔以利排水。接著將泡好的綠豆放入盒中，每天早晚各沖水一次並確實瀝乾，保持盒內濕潤但不積水，約5至6天即可收成。

Iamvee表示，飲料盒具備避光效果，可直接放在廚房瀝水架上培養，並可透過瓶口觀察生長狀況。她補充，豆子品質與室內溫度是關鍵因素，自己所在環境約攝氏22至24度最為適合，若溫度過高可能影響品質。

留言區掀起廣泛討論，不少網友大讚方法「太聰明」、「留子之光」，更有人表示「為了這盒豆芽決定去買牛奶」。部分網友也分享實作經驗與改良建議，例如先將綠豆放入再綁橡皮筋可簡化步驟，或橫放容器能讓根部較好處理。

然而，也有不同聲音指出，在部分地區豆芽價格低廉，「一包只要幾元」，自行培養未必更省錢；但也有人反駁，在歐洲等地豆芽價格偏高，自種不僅便宜，還更安心。此外，有網友提到曾出現發臭或發苦情況，推測可能與未瀝乾水分、容器未清潔或光照影響有關。

另有討論聚焦於培養條件，包括是否需要避光、室溫控制及豆種選擇。有經驗者指出，綠豆芽需避免見光，否則易產生苦味；也有人提醒，部分地區販售的黃豆因處理方式不同，可能無法順利發芽。

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