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屋前庭院出現這5種景象 設計師：視覺污染

編譯周靜芝/即時報導
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Image by Paul Brennan from Pixabay
Image by Paul Brennan from Pixabay

天氣逐漸暖和，在準備打理屋前庭院時，或許該重新檢視一些顯得格外礙眼的設計元素。居家生活網站The Spruce邀請幾位設計師分享專業意見，指出應避免5項在2026年被視為「視覺污染」的前院設計，以免給訪客、朋友或家人留下不好的印象。

1. 雜草叢生、長得不均勻的草坪

ED Interior創辦人兼室內設計師艾莫拉娃（Evgenia Ermolaeva）指出，雜草叢生或東禿一塊、西禿一塊的草坪會立刻讓人覺得屋主疏於打理，並對房屋整體美感有負面影響。

盡量維持定期修剪草坪，以保持整潔；此外，根據所在的地區，視氣溫高低調整澆水時程。確認草坪是否出現褐斑病菌或蟲害等問題，以便採取正確的處理方法。

2. 塑膠園藝裝飾

艾莫拉娃指出，塑膠園藝裝飾容易褪色，會讓整個前院顯得廉價。宜購買兼具經典美感與耐用的高品質擺飾，便無需頻繁更換；此外，應選擇能與家中其他裝潢風格相呼應的擺飾，營造整體和諧感。

3. 枯萎植物與殘留落葉

若前院散落枯萎植物或殘留落葉，設計師蒙特梅約（Tina Montemayor）建議，或許該安排一天時間來解決這些問題。修剪掉所有枯萎的植物，以免破壞前院的整體美感，並清理地上落葉，營造更整潔的外觀。

4. 歪斜或老舊的信箱

蒙特梅約說，信箱常被認為無關緊要，很容易被忽略；但若房屋其他部分都已更新，唯獨信箱仍顯陳舊，便會格外突兀。無論是重新更換，還是粉刷修繕，都別忘了這個看似微小卻影響巨大的細節。

5. 風格不協調的花盆

蒙特梅約強調，花盆不應隨意擺放，否則會顯得雜亂無章。她說，花盆是建築或庭園景觀的一部分；採用一致的色調或風格，能讓植物更出色。選擇一種能與建築整體相襯的配色，才能營造出交融的視覺效果。

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