前院若充滿陽光 何不種菜

如果想自己種菜但後院條件不足，不妨考慮前院。美聯社

如果想自己種菜但後院條件不足，不妨考慮前院；前院菜園過去很普遍，但後來被草坪逐漸取代，而現在越來越多人意識到維護草坪需消耗寶貴資源也會造成汙染，前院菜園正重新興起。只要規劃得當，並在事前充分了解當地政府和屋主協會的規定及限制，前院菜園也能帶來滿滿的收穫和樂趣。

美聯社報導，想把前院變成菜園，首先要先找個合適的位置，大多數的可食用植物每天需要至少六小時的直接日照。

可以在草坪上直接放升高花床，在矮高架床（short bed）填滿高品質的表土和堆肥。深度在3英呎或以上的花壇最好分三層填滿，底層是柴薪，記得別用防腐處理木材，因為有化學物質；中層是樹枝；上層鋪等量的表土和堆肥，每鋪一層都要澆水，待表土沉降後在最上面再鋪表土混合物補足高度。

地植床（in-ground bed）的寬度不應超過4英呎，這樣從各方向除草、修剪、搭棚架和摘採才方便。

規劃菜園時，可以先在方格紙上繪製草圖，能將花壇的形狀和大小視覺化並幫助自己做決定，接著在前院想要的位置用白麵粉在地上勾勒出花壇的輪廓，也可以用園藝水管勾勒花壇範圍。

範圍劃定好後，用挖掘鋤（grub hoe）或切草機（sod cutter）除去範圍內的草、雜草和其他植被。輕輕翻6至12英吋深的土壤並混入大量堆肥以改善黏土的排水性，提高砂土的保水能力並補充養分；清除遇到的任何石塊。

若願意將種植延至明年則可以省略挖掘步，改鋪上紙板，用水沖洗再覆蓋至少 6 英吋厚的堆肥，或者將堆肥和優質表土以50/50的比例混合。幾個月後，下面的草坪會枯死，紙板將分解，你的腰和背也逃過一劫。

種植前先測試土壤的酸鹼度。家用土壤測試組價錢不貴且容易買到。查詢想種作物的建議酸鹼值並改善土壤。若酸鹼值太低，加白雲石石灰（dolomitic lime），若太高則用含有元素硫的土壤酸化劑來降低數值。大多數的蔬果和香草可以在pH值6.0至6.5之間的土壤長得很好，有些則可以耐受較高或較低的數值，也有些作物如藍莓對pH值的要求很嚴格。

最後，在土壤中施用緩釋均衡肥料，但如果花壇位於過去定期施肥的草坪上，土壤中可能已有大量的氮，所以用只有磷和鉀的肥料即可，氮含量太高會對收成有不利影響。