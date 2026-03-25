報告：美國麻疹疫苗接種率每減少1% 損失增加15億元

接種麻疹疫苗示意圖。(路透)

耶魯大學公共衛生學院報告預測，如果未來五年美國麻疹疫苗 的接種率每年再下降1%，全國每年將增加近15億元的醫療成本。

國家廣播公司新聞網報導，耶魯研究團隊依據郡級疫苗覆蓋率資料建立模型，推估病例與住院數上升後的醫療與社會成本，其中約4110萬元為直接醫療支出，9億4700萬元為監測與接觸者追蹤等公衛應變經費，另有5億1040萬元為勞動生產力損失。

麻疹去年初在德州西部蔓延後，地方公衛體系資源緊繃。

德州拉伯克市(Lubbock)公衛廳主任凱薩琳‧威爾斯(Katherine Wells)表示，為因應大量接觸通報與追蹤需求，只能讓非計時的臨時員工長時間加班。

她說：「我們之前非常依賴非計時人員，因為必要時，我可以讓他們連續工作80個小時，但這實在太糟糕了。」

威爾斯與州衛生官員開會時，請求約10萬元聘請臨時人力，卻遭拒絕，耶魯的研究便聚焦這類財務壓力。

參與計畫的非營利組織「共同健康聯盟」(Common Health Coalition)主席喬克希(Dave Chokshi)表示，麻疹疫情在「健康生態系」的各個層面造成連鎖效應，嚴重影響人類的未來，必須嚴正以對。

曾任紐約市前衛生局長的喬克希表示，麻疹疫情也造成經濟代價，諸如「員工工超時工作卻未獲相應補償、公衛人手不足、醫療體系承擔緊急應變壓力等」。

美國2000年宣布麻疹清零，疫苗覆蓋率自2019年起下滑。

調查顯示，追蹤麻疹疫苗的州當中，約67%的郡區接種率低於群體免疫門檻。

2026年1、2月全美已出現逾千例確診，幾乎達到2025年全年2281例的一半，其中94%的病患未接種疫苗。

約翰霍普金斯大學(JHU)公衛學院估計，麻疹疫情爆發初期對單一社區造成的經濟損失約24萬4480元，每增加一個病例，平均要再多花1萬6000元。

南卡羅來納州近期出現逾千例的大規模疫情，影響隨之擴及北卡羅來納州。

州公衛部門已向聯邦疾病防治中心(CDC)申請10萬元應變資金獲准，聯邦衛生及公共服務部(HHS)官員表示，過去一年CDC向七個疫區撥款850萬元，但未透露細節。

專家警告，除財務成本外，人命與疫後的長期後遺症難以量化。

過去一年超過10%的病患住院，部分兒童出現腦炎後遺症，德州有兩名不到10歲的幼童病故。

喬克希說，「每一個數字背後都是一個正在與重病對抗的孩子，最糟的情況不是死亡就是長期後遺症」，凸顯疫苗覆蓋率下滑造成的沉重代價。