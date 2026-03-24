社群媒體會上癮嗎? 有什麼症狀? 高關注訴訟案原告如是說

現年20歲的凱莉G.M.(Kaley G.M.)與母親在洛杉磯法院提告社群媒體Meta及影音平台YouTube，指控旗下Instagram與YouTube透過設計機制讓未成年使用者沉迷，加劇心理健康問題。示意圖。路透

現年20歲的凱莉G.M.(Kaley G.M.)與母親在洛杉磯法院提告社群媒體 Meta及影音平台YouTube，指控旗下Instagram與YouTube透過設計機制讓未成年使用者沉迷，加劇心理健康問題；這起案件讓「社群媒體是否具成癮性」備受關注，且可能成為指標性案件，為全美數百件類似訴訟奠定先例。

有線電視新聞網(CNN)報導，凱莉作證時表示，她6歲起使用YouTube，8歲上傳第一支影片，9歲起私下使用Instagram。

凱莉形容自己逐漸失去控制權，「每當我試圖為自己設定界線時，我都做不到」。

她開始熬夜滑手機，在課堂上偷看影片，甚至為了獲得更多按「讚」而創建多個帳號。

當影片反應冷淡時，「我感覺自己不該發，覺得很蠢，或覺得自己很糟糕」，粉絲人數減少時，更讓她覺得自己「不夠好」。

YouTube的自動播放功能被她稱作難以脫身的關鍵設計。她說：「我當時會想，看完就關掉，但它會自動播放下一段影片，然後我就會沉迷其中連續數小時。」

她坦言自幼「把所有時間都花在上面」，即使成年後仍難以戒除，甚至會在上班時躲進廁所滑手機。

除了YouTube，凱莉每天醒來第一件事就是打開Instagram，睡前與半夜也會偷用。

她長期使用美顏濾鏡修飾外貌，「有一段時間，我的照片幾乎都套用濾鏡」。

凱莉認為，濾鏡扭曲了她的自我形象，助長身體臆形症(body dysmorphia disorder)焦慮，至今每天需要花費三、四小時打理外貌。

她說，「我覺得我想一直待在上面，若不在線上，就會覺得錯過什麼。」

凱莉指出，她因為憂鬱與焦慮，10歲時開始自殘，且曾「因為對自己缺乏安全感、嚴重沮喪與焦慮」而考慮自殺，但始終未採取行動。

曾於凱莉13、14歲時治療她數月的心理治療師指出，過度使用社群媒體是助長患者社群恐懼與身體臆形症的因素。

Meta與YouTube都否認旗下產品讓使用者成癮的指控。YouTube律師李路易斯(Luis Li)強調，YouTube既不是蓄意讓人上癮，也不屬於真正的社群媒體。

李路易斯說，凱莉「並未沉迷於YouTube，也從未成癮；數據顯示，她每天使用那些被指稱會讓人上癮的功能時間不超過一分鐘」。

Meta則主張，凱莉的心理困擾源於童年家庭創傷與父母離異，而非社群平台。