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睡眠呼吸中止不治療 恐提高罹患帕金森氏症風險

編譯廖振堯／即時報導
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一項新研究發現睡眠呼吸中止症除了引發心臟疾病，若未及早治療還可能有更高風險罹患帕金森氏症(Parkinson’s disease)。示意圖。（圖／123RF）
一項新研究發現睡眠呼吸中止症除了引發心臟疾病，若未及早治療還可能有更高風險罹患帕金森氏症(Parkinson’s disease)。示意圖。（圖／123RF）

阻塞性睡眠呼吸中止症(obstructive sleep apnea)是種慢性疾病，會導致患者在睡眠時反覆出現呼吸道阻塞。美國此疾病影響數千萬人，可能造成夜間頻繁驚醒或喘不過氣，若未治療還可能引發包括心臟疾病在內的長期併發症。而一項新研究發現除了心臟疾病，若未及早治療還可能有更高風險罹患帕金森氏症(Parkinson’s disease)。

華爾街日報報導，發表於「美國醫學會神經學期刊」(JAMA Neurology)的一項研究分析了1999年至2022年間超過1100萬名退伍軍人的醫療紀錄，發現患有阻塞性睡眠呼吸中止症的人，比沒有此症狀的人更可能發展帕金森氏症。

研究共同作者、奧勒岡健康與科學大學(Oregon Health & Science University School of Medicine，OHSU)助理教授史考特(Gregory Scott)表示，這並不代表他們一定會得到帕金森氏症，但確實大幅提高了風險。

帕金森氏症是第二常見的年齡相關神經退化性疾病，主要影響運動神經系統，症狀為顫抖、肢體僵硬、運動功能減退、步態異常等，目前無法治癒。研究檢視的退伍軍人中，約有14%患阻塞性睡眠呼吸中止症，未接受治療的患者在多年後罹患帕金森氏症的可能性，幾乎是無患病者的兩倍。研究大多數受試者為男性，平均年齡為60歲。

不過若患者使用持續正壓呼吸器(CPAP)以保持呼吸道暢通，其未來罹患帕金森氏症的風險會降低。研究第一作者、OHSU助理教授尼爾森(Lee Neilson)說：「如果你停止呼吸而血氧沒有維持在正常水平，你的神經元大概也無法在正常水平運作。」

發布在「睡眠醫學」(Sleep Medicine)的另一項研究，利用疾病防治中心(CDC)的廣泛流行病學線上資料庫(CDC WONDER)資料庫，分析了1999年至2020年間美國25歲以上人口的睡眠呼吸中止症和高血壓相關死亡率，發現1999年至2020年間，共通報71495起與睡眠呼吸中止症、高血壓相關的死亡案例；依年齡調整後的整體死亡率從1999年的0.17(每10萬人)大幅上升至2020年的4.14，男性的2.13又高於女性的0.96死亡率，且男性近年增幅更為明顯。

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