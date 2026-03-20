創意回收 可為園藝用品省錢

其實生活中有很多廢棄物經過改造後就能變身園藝工具，例如塑膠優格杯和翻蓋式塑膠生菜盒底部戳了洞就成了絕佳的育苗盆，這樣不但能減少垃圾量還能省錢。美聯社

今年物價飛漲，園藝 愛好者添購用品時可能會想精簡工具。美聯社報導，其實生活中有很多廢棄物經過改造後就能變身園藝工具，例如塑膠優格杯和翻蓋式塑膠生菜盒底部戳了洞就成了絕佳的育苗盆，這樣不但能減少垃圾量還能省錢，因此下次前往園藝中心前，不妨先看看家裡、車庫或回收箱裡有什麼能再利用，說不定需要的工具就在身邊。

若有種牡丹，支撐用的支撐籠或金屬格架必不可少，從10元的細鐵絲籠到100元更堅固、更美觀的款式都有，但既然大型燈罩框架的高度和形狀就很適合支撐牡丹，何須花錢買支撐架呢？拆除燈罩上的布料，待新芽冒出土後將燈罩框架倒放於每株植物上，再將支架底部埋入土中或用景觀固定釘（landscape pins）固定，隨著植物生長，葉子會遮住框架，美觀不受影響。

同樣地，你可以花50至100元買方尖碑花架（obelisk trellis），也可以讓植物攀爬淘汰的庭院傘傘架，若底座支架太長可按需要的長度修短，再埋入土中增加穩定性。

魚精（fish emulsion）是一種很棒的有機肥，由整條魚和其產品製成，可以將魚鱗、魚骨和魚內臟泡在裝水的密封五加侖水桶中至少一個月，過濾液體後就能澆灌植物，也可以透過將整隻魚或魚殘渣埋在栽種床下至少10至12英寸深的地方，為植物提供相同營養。

若喜歡釣魚，手邊會有很多做魚精的材料；若不是，市場的魚販應很樂意贈送或低價販售魚頭和一些邊角料。用過的魚缸水也對植物有益，因為富含氮和其他營養。

水煮青菜時若沒有加鹽，煮過的水放涼可以澆灌植物，裡面的維生素和礦物質能幫助植物生長；煮蛋的水含鈣，很適合番茄和辣椒。

蛋殼可以取代園藝石灰，因為它們都有碳酸鈣。先將空蛋殼微波兩分鐘脫水，以開高速的攪拌機、咖啡研磨機或食物處理機磨碎，再把粉末混入植物周圍的土壤中。香蕉皮也適用類似方法，以氣炸鍋脫水後磨成粉末，能為植物補充鉀。

最後是毫不費力的草坪肥料製作法。無論是用手動推式割草機還是動力碎草割草機，取下集草袋並把割下的草留在草坪上，草屑分解時會釋放氮到土壤中。