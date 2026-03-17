紅酒、巧克力乾澀帶苦口感 研究：有助活化

巧克力。Image by Security from Pixabay

一項新研究指出，喝紅酒和吃巧克力能對大腦帶來類似運動的益處，這些富含黃烷醇（flavanols）的食物在食用時產生的乾澀苦味有助於提神醒腦，適量攝取能改善健康和生活品質。研究團隊認為他們的研究結果為新興的感官營養領域帶來新的可能，未來或許可以設計出兼具美味、口感和對生理有益的新一代食品。

每日郵報（Daily Mail）報導，黃烷醇是一種天然植物化合物，具有抗氧化特性，常見於可可、紅酒和莓果中。

這項研究由日本芝浦工業大學（Shibaura Institute of Technology）進行並刊登於「食品科學當前研究」期刊（Current Research in Food Science）。團隊將老鼠分為只喝水和口服黃烷醇兩組並分析牠們的大腦活動，發現給予黃烷醇的老鼠在學習和記憶的表現優於另一組。

芝浦工業大學學者藤井康之（Yasuyuki Fujii）說，實驗中黃烷醇引發的壓力反應和運動引發的壓力反應相似，因此儘管黃烷醇的生物利用度低，人們攝取的黃烷醇中在消化後只有一小部分進到血液，適量攝取還是能改善健康和生活品質。

該研究指出，黃烷醇能增強大腦內多個區域神經傳導物質的活動，服用黃烷醇後不久，俗稱「快樂荷爾蒙」的多巴胺和「戰或逃荷爾蒙」正腎上腺素（norepinephrine）水平均增加，這些化學物質在動機、注意力、警覺性和壓力調節扮演關鍵角色。

研究團隊說，綜合來看，研究發現顯示黃烷醇能引發與體能活動類似的廣泛生理反應，黃烷醇發揮作用的方法不是只透過吸收進到血液，而是作為溫和的壓力作用，刺激中樞神經系統，進而提高注意力、警覺性和記憶力。

先前就有研究指出可可中的化學物質可以增進老年人的記憶力，美國的研究人員發現黃烷醇能增進50歲至75歲受測者在清單學習任務中的表現。

另一項研究的結果也顯示，在飲食中攝取更多黃烷醇和降低罹患失智症的風險有關，科學家也認為黃烷醇能減少和心臟病相關的炎症，並降低危險的血栓發生機率。