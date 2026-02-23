我的頻道

紐約市交通解禁 曼達尼喊「小心駕駛」：路面仍結冰

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙已積18吋 長島更慘

積雪、低溫凍住車門？這招教你輕鬆開門不傷車

世界新聞網馬雯婷／即時報導
由於積雪、冰凍和低溫，車門很可能被凍住，無法打開。（路透）
由於積雪、冰凍和低溫，車門很可能被凍住，無法打開。（路透）

目前全國大部分地區都被厚厚的積雪覆蓋，這意味著我們接下來將面臨大量清理工作的挑戰。

雅虎新聞網報導，當我們終於鏟完車道和人行道，準備出門時，可能還會遇到另一個令人頭痛的問題：由於積雪、冰凍和低溫，車門很可能被凍住，無法打開。

冰雪容易滲入車門鉸鏈，一旦凍住，車門將無法打開。雖然我們可以嘗試撬開或用力拉扯，但即便成功，也可能造成額外損壞，帶來更多挫折與費用。

根據AccuWeather分享的 TikTok 建議，打開凍住的車門時，需要耐心且小心操作。他們建議先輕輕推幾次車門，再慢慢拉開——切勿用力猛拉，否則可能損壞車門。

向車門把手噴灑除冰劑或倒一些溫水，也能幫助冰層慢慢融化。但請避免使用滾燙熱水，因為溫差過大可能導致車門表面開裂，造成更多損害。如果手邊有除冰劑（最好不要放在車內，以免被鎖住），也非常有效。

另一種方法是預防車門凍住。根據 TikTok 和 AAA 指南的建議，可以在車門鎖、把手以及車門邊緣的橡膠密封條上使用潤滑劑，以阻隔水分、防止摩擦。可使用 WD-40 或甘油類保濕噴劑，事先保護車門，降低凍住的風險。

TikTok 雅虎

延伸閱讀

鏟雪高風險…專家示警 這些人一步都不能馬虎

波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

先鏟雪還是先撒鹽？人行道除冰 這樣做效果最好

