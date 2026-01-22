我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「和平理事會」簽約 目前僅21國加入

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

預防冬季癢 醫生建議把握沐浴後3分鐘

編譯周靜芝/即時報導
內華達州皮膚科醫師施耐德（Samantha Schneider）指出，沐浴後肌膚會流失水分，當肌膚仍處於濕潤狀態時，立即塗抹保濕品能有效地補充水分。(圖／123RF)
內華達州皮膚科醫師施耐德（Samantha Schneider）指出，沐浴後肌膚會流失水分，當肌膚仍處於濕潤狀態時，立即塗抹保濕品能有效地補充水分。(圖／123RF)

北美大陸型氣候讓許多人肌膚全年都相當乾燥，尤其冬天氣溫一降，肌膚更有如沙漠般乾枯。雅虎（Yahoo）網站撰稿人艾德華茲（Jeanine Edwards）表示，她因此堅持每天塗抹身體乳，不過有時難免拖延，尤其是在居家辦公的日子。她說，早晨沐浴後，每周至少有幾次，她會裹著浴袍盯著電子郵件，直到驚覺該塗乳液了；這是她決定在新的一年努力改掉的壞習慣，因為醫生建議應在沐浴後三分鐘內塗抹保濕品。

何謂「三分鐘沐浴法則」

艾德華茲表示，部分倡導節約用水者曾提議將淋浴時間控制在三分鐘以減少浪費，但現在社群媒體不時出現的「三分鐘淋浴法則」，則是主張沐浴後三分鐘內塗抹保濕品，對肌膚健康極為重要。

醫師認同「三分鐘沐浴法則」

這項法則並非在抖音（TikTok）掀起的短暫風潮，相反地，所有艾德華茲訪問過的醫師皆認同其優點。加拿大安大略省內科及心臟科醫師齊瑪（Asim Nazir Cheema）指出，沐浴後三分鐘內，在肌膚微濕而非濕透的狀態下塗抹保濕品，確實對肌膚有益。

加州沙加緬度家醫科醫師泰珀（Eric Tepper）說，立即使用身體乳有助鎖住水分，比等待肌膚乾燥後再塗抹更佳；在微濕肌膚上使用保濕品，更能有效維持肌膚水潤。

為何要遵循「三分鐘淋浴法則」

乾燥搔癢的肌膚不僅令人不適且影響外觀，更隱藏其他風險。俄亥俄州全科醫師奇查克（Michael Chichak）說，乾燥肌膚更易受傷，所幸在適當時刻使用保濕品能有效預防。

內華達州皮膚科醫師施耐德（Samantha Schneider）指出，沐浴後肌膚會流失水分，當肌膚仍處於濕潤狀態時，立即塗抹保濕品能有效地補充水分；多數保濕產品中的保濕劑能吸附並鎖住水分。在沐浴後肌膚仍濕潤時，可吸收更多水分，達到更深層的保濕效果。

齊瑪也表示，濕潤的肌膚滲透性較高，有助保濕產品更有效將水分鎖在表皮層，降低肌膚乾燥程度，同時減少因水分流失引發的各種不良副作用。

華茲 俄亥俄州 加州

上一則

世界第一餐廳Noma駐點洛杉磯 個人餐價曝光、訂位攻略看這裡

下一則

預約年度健檢 「一字之差」恐收意外帳單

延伸閱讀

老婆何穗拍下親密瞬間 陳偉霆：有了兒子重新活一遍

老婆何穗拍下親密瞬間 陳偉霆：有了兒子重新活一遍
守護醫美中心 祛斑點每部位5元起

守護醫美中心 祛斑點每部位5元起
每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成

每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成
蔓越莓汁功效多 營養師：還能改善口腔健康、肌膚彈性

蔓越莓汁功效多 營養師：還能改善口腔健康、肌膚彈性

熱門新聞

上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。(圖／123RF)

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

2026-01-15 09:14
一美分。Image by Brett Hondow from Pixabay

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

2026-01-19 10:18
想要有好的郵輪搭乘體驗，預訂的時間和方式很重要，她建議在該次航行時就預訂下次行程，你未來的郵輪顧問可以提供很棒的資訊和更好的艙房。Image by KarinKarin from Pixabay

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

2026-01-18 14:32
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

2026-01-13 10:25
睡眠對修復身體與大腦、增強免疫力、調節情緒、平衡飢餓感荷爾蒙等重要功能扮演重要角色；示意圖。（圖／123RF）

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

2026-01-14 10:23
隨著馬年春節臨近，美國的好市多年貨也熱鬧上架。 馬年裝飾示意圖，非新聞事件圖。(中新社)

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

2026-01-16 19:58

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了
接友人視訊電話見遭前男友毆打 川普小兒子拜倫報警救她一命

接友人視訊電話見遭前男友毆打 川普小兒子拜倫報警救她一命