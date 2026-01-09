6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年

我的頻道

世界新聞網／輯
網友分享自己陽台種菜的建議方式。番茄示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Robert So）
自己種植蔬菜除可免除農藥疑慮，同時又可以達到省錢目的。小紅書網友「菲斐的菜園」近日以「6種報恩菜無限續杯，種一次吃半年」為題分享陽台種菜攻略，主打可持續採收、反覆摘取仍能再長的品種，引發一波「把菜市場搬回家」討論。貼文點名義大利生菜、四季小香蔥、香菜、芹菜、矮生番茄與辣椒等6類，並強調只要掌握採收方式與光照追肥，就能降低失敗率。

「菲斐的菜園」影片中介紹以「可再生」作為選菜邏輯，例如生菜採外層大葉、保留菜心即可不斷長新葉；小香蔥可直接買帶根小蔥回家埋土；香菜則提醒種子殼硬，播種前搓開成兩半可提高發芽率；芹菜偏好濕潤土壤；矮生番茄適合小陽台，果實紅透要及時採收讓植株續開花；辣椒被形容為能越冬的「老樁」植物，開花期輕搖植株可助授粉、提高坐果率。

貼文也提出「無限續杯」三大關鍵，包括光照要足、追肥別懶、因為不斷採收導致養分消耗快，管理需跟上。留言區隨即出現大量實務提問，從「重慶冬天沒有太陽怎麼辦」、「北向陽台種什麼」到「北京冬天室外能種什麼」，顯示光照與溫度仍是新手最大門檻。作者回覆，光照不足可選生菜、菠菜、香菜、小蔥、韭菜、木耳菜等耐陰作物，並提醒北向陽台以散射光為主時，寧可偏乾也別天天澆水，避免爛根與生蟲，通風更是必要條件。

「招蟲」同樣是高頻焦慮。有新手詢問小番茄是否容易引蟲，作者坦言番茄會招蟲，但選對品種、做好預防仍可控；也有人反映番茄出現茶黃蟎，作者提醒需及時處理。另有網友追問「哪種不生蟲」，作者列出多種相對省心的選項，並建議新手可從小香蔥、生菜、香菜先入門。

此外，討論延伸到種植介質與容器，有人問泡沫箱能否種菜、用什麼土最省事，也有人詢問兔子糞能否當肥料。作者建議泡沫箱可用但要打孔確保排水透氣；配土以成品營養土混入約一成珍珠岩最省心；兔子糞可用但需先發酵腐熟，避免燒根與滋生病蟲。

小紅書 園藝

