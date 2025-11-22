我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

枯萎植物別扔垃圾桶 2方法發揮再利用價值

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by Лариса Мозговая from Pixabay
示意圖。Image by Лариса Мозговая from Pixabay

無論是否是「黑手指」，或只是面對一株垂頭喪氣的琴葉榕，看到枯萎的植物，永遠不是令人愉快的事；油然而生的愧疚感，可能會讓人忍不住想把它扔進垃圾桶。但與其這樣做，不如嘗試用各種方式賦予它們再利用的價值；若擁有「綠手指」，可剪下仍健康的葉片與枝條，置於水或土壤中，然後祈禱它能長出新芽與根系。

House Digest網站指出，繁殖並非處理垂死植物的唯一選擇，若因失敗無數次而發誓不再養植時，不妨嘗試創新方法：將枯葉製成樹葉藝術，或轉化為覆蓋物與堆肥，滋養其他植物。

用枯萎綠植創作樹葉藝藝術

善用創意，以枯萎植物製作樹葉藝術，是悠閒周末的絕佳消遣；創作方式多元，取決於葉片狀態與個人美學偏好。對於外觀尚佳、未完全枯黃的葉片，可嘗試壓製後裝框展示。將葉片夾入厚的書頁中，靜置二至四周直至完全乾燥；待葉片乾透後放入相框，即可裝飾居家空間。

至於泛黃或外觀不佳的葉片，不妨嘗試葉脈拓印。只需將葉片塗上顏料，再壓印於紙上，可盡情發揮創意，拼貼不同葉片，甚至添上手繪細節或圖像。過程充滿樂趣，完成後將獲得獨特的創作，可為家居增添風采。

將枯萎植物用作覆蓋物與堆肥

枯萎植物是自製覆蓋物的絕佳原料，但務必先確認其非因感染或疾病而死；否則可能為花園帶來更多問題，反而傷害其他植物。將枯萎的植物仔細檢查是否有病徵，若無跡象，可透過植物種類、壽命及日常照護需求來判斷枯萎原因。某些植物如蘭花，向來難以照護，甚至可能無故枯萎。

確認枯萎植物可安全用作覆蓋物後，將葉片切碎並均勻鋪撒於其他植物的土壤表面。通常兩至三英寸厚的覆蓋層效果最佳，可將枯葉與其他有機材料混合，為花園提供充分覆蓋。鋪設覆蓋物時，切勿堆積於植株基部或樹幹周圍，以免造成損傷。將枯死植物轉化為覆蓋物，能有效促進其他樹木灌木的健康生長。若正進行堆肥，也可將枯萎植物加入其中，這是物盡其用的簡易方法，唯需事先徹底清除附著的土壤。

上一則

全美假日上路最危險10州 事故多發生在這些時段

下一則

馬岩松設計 洛杉磯盧卡斯博物館明年9月開幕

延伸閱讀

樹葉落、雨水來 聖荷西居民忙著防淹又防堵

樹葉落、雨水來 聖荷西居民忙著防淹又防堵
秋天的公園

秋天的公園
馬鬱蘭、薰衣草一起種 冬天室內增添綠意香氣

馬鬱蘭、薰衣草一起種 冬天室內增添綠意香氣
皇后區植物園砸南瓜嘉年華 倡環保堆肥

皇后區植物園砸南瓜嘉年華 倡環保堆肥

熱門新聞

本周11項最新降價的精選推薦。示意圖（美聯社）

好市多本周超值清單曝光 11件必買好物大降價

2025-11-18 14:14
網友分享好市多印度手抓餅。抓餅示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Anil Sharma）

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

2025-11-21 19:12
西洋菜（watercress）。Image by 아름 김 from Pixabay

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

2025-11-21 11:16
落葉紛飛時節，許多人都有使用吹葉機（Leaf blower）的經驗，但除了作為清掃落葉的工具，Popular Mechanics網站列舉了吹葉機的其他用途，以及應避免的危險操作。路透

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

2025-11-20 11:22
華人留學生分享在紐約買盲盒剩菜的經驗。餐館示意圖，非新聞事件圖。(路透)

紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周

2025-11-15 19:35
美國航空公司無一擠進前十。示意圖（路透）

航空公司最新排名 美國無緣前十「這3家」穩居榜首

2025-11-18 15:30

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海