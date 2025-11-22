枯萎植物別扔垃圾桶 2方法發揮再利用價值

示意圖。Image by Лариса Мозговая from Pixabay

無論是否是「黑手指」，或只是面對一株垂頭喪氣的琴葉榕，看到枯萎的植物，永遠不是令人愉快的事；油然而生的愧疚感，可能會讓人忍不住想把它扔進垃圾桶。但與其這樣做，不如嘗試用各種方式賦予它們再利用的價值；若擁有「綠手指」，可剪下仍健康的葉片與枝條，置於水或土壤中，然後祈禱它能長出新芽與根系。

House Digest網站指出，繁殖並非處理垂死植物的唯一選擇，若因失敗無數次而發誓不再養植時，不妨嘗試創新方法：將枯葉製成樹葉藝術，或轉化為覆蓋物與堆肥，滋養其他植物。

用枯萎綠植創作樹葉藝藝術

善用創意，以枯萎植物製作樹葉藝術，是悠閒周末的絕佳消遣；創作方式多元，取決於葉片狀態與個人美學偏好。對於外觀尚佳、未完全枯黃的葉片，可嘗試壓製後裝框展示。將葉片夾入厚的書頁中，靜置二至四周直至完全乾燥；待葉片乾透後放入相框，即可裝飾居家空間。

至於泛黃或外觀不佳的葉片，不妨嘗試葉脈拓印。只需將葉片塗上顏料，再壓印於紙上，可盡情發揮創意，拼貼不同葉片，甚至添上手繪細節或圖像。過程充滿樂趣，完成後將獲得獨特的創作，可為家居增添風采。

將枯萎植物用作覆蓋物與堆肥

枯萎植物是自製覆蓋物的絕佳原料，但務必先確認其非因感染或疾病而死；否則可能為花園帶來更多問題，反而傷害其他植物。將枯萎的植物仔細檢查是否有病徵，若無跡象，可透過植物種類、壽命及日常照護需求來判斷枯萎原因。某些植物如蘭花，向來難以照護，甚至可能無故枯萎。

確認枯萎植物可安全用作覆蓋物後，將葉片切碎並均勻鋪撒於其他植物的土壤表面。通常兩至三英寸厚的覆蓋層效果最佳，可將枯葉與其他有機材料混合，為花園提供充分覆蓋。鋪設覆蓋物時，切勿堆積於植株基部或樹幹周圍，以免造成損傷。將枯死植物轉化為覆蓋物，能有效促進其他樹木灌木的健康生長。若正進行堆肥，也可將枯萎植物加入其中，這是物盡其用的簡易方法，唯需事先徹底清除附著的土壤。