LA好玩但有一缺點 華人推「陽光版溫哥華」：宜居也安心

快訊

世界新聞網／輯
許多人認為洛杉磯的優點不勝枚舉，包括壯麗沙灘、美食雲集。圖為洛杉磯威尼斯海灘。(歐新社)
加州向來是華人聚居重鎮，南有洛杉磯（LA），北有舊金山灣區（Bay Area），兩地各具魅力。然而，近期網友「絮Ch絮」在小紅書發布一則「LA回流灣區，洛杉磯並不適合每個人」的貼文，引發數百條留言熱議。發文者親身搬到洛杉磯一年後選擇回流北加，坦言「LA適合玩，不一定適合住」，掀起一場關於南北加生活方式與宜居度的華人大討論。

發文網友表示，洛杉磯的優點不勝枚舉，包括壯麗沙灘、美食雲集，日本、韓國及華人餐廳密度遠勝灣區。但她直言最大問題是「堵」，「24/7的堵車讓人不想出門，一天能開上百英里。」LA的城市規模龐大、區域分散，加上多元族群雖精彩卻難以形成穩定社交圈，「過度diverse反而讓人孤單」。她形容，住在洛杉磯像一場冒險，雖學到很多，但也更確定「這裡不一定適合每個人」。

許多網友留言附和，稱「LA太難交朋友」、「去哪都開好久」、「chill到變懶散」，有人甚至笑言「去餐廳隨機遇到漂亮小姐姐的機率高，但也堵到懷疑人生」。另有住在West LA的用戶吐槽「浮誇、散、貴，一開車想到要找車位就想回家。」

不少人將目光轉向橙縣（Orange County，簡稱OC）。貼文中及留言者普遍認為，OC以爾灣（Irvine）為代表，兼具洛杉磯的便利與灣區的寧靜，被稱為「南加州的人間理想版」。網友形容：「OC不堵、乾淨、人少、海邊美，像陽光版溫哥華。」也有人指出，「房價比灣區低，中餐還行，但公司少，多是不用上班的有錢人。」整體氛圍被視為「宜居且安心」，成為許多南加華人的最愛。

舊金山華人密集，灣區則被形容為「乾淨、不堵、有歸屬感」。圖為民眾在米慎灣海灣公園...
相對於南加的陽光與多元，北加灣區則被形容為「乾淨、不堵、有歸屬感」。不少回流者認為，儘管灣區房價高、競爭激烈，但社交圈相對單純，對性格內向或追求穩定的人更友好。「灣區的人是一類人，容易交朋友。」也有網友笑言：「灣區雖無趣，但至少不會因開車崩潰。」

討論最終形成共識認為洛杉磯、灣區與OC各有千秋。LA熱鬧多元但節奏煩亂，灣區穩定理性卻稍顯無聊，OC則以舒適與治安成為新焦點。正如發文網友最後所說，「沒有完美的地方，只有當下最適合自己的狀態。」在多元而遼闊的加州，選擇哪座城市定居，也成了每位華人對生活態度的真實回應。

在多元而遼闊的加州，沒有哪座城市完美，「只有當下最適合自己的狀態。」(路透)
灣區 洛杉磯 華人 橙縣 爾灣 舊金山 小紅書

