電動車主家中裝充電樁 值得嗎？

電動車充電器示意圖。（美聯社）

對於電動車 (Electric Vehicles，EV)車主來說，能在家充電可以為日常生活帶來不少改變。能在睡前給車子插上電源，然後在醒來時看到一輛充滿充飽的車輛，不但可以省時、省錢，還可省能源。但安裝家用EV充電器，真的值得嗎？

一位在近期購買了EV的Reddit用戶就提出了這個問題，而答案是：肯定值得的。

方法很簡單，就是記得在家中要安裝二級充電器(Level 2 EV Charger)，因為與使用標準120V插座，並是提供以微弱電流持續充電的涓流充電(trickle charge)的一級充電器不同(Level 1 EV Charger)，二級充電器使用的是240V電壓，可提供更快且有效率的充電。根據你的車輛與駕車習慣，二級充電器每小時可提供15至40英里的續航里程，但一級充電器每小時則只能提供3至5英里的續航里程。

在安裝費用方面，二級充電器則通常落在1000元到2500元之間，其中包括了設備和人工費用。

而在家充電最大的優點，就是方便。你無需在三更半夜跑到充電站去充電，或擔心你的車輛是否能在早上前充滿。若自家裝有二級充電器，你的車輛就能在你睡覺或做其他事情的時候充電，讓你需要用車時，能隨時出發。

在自家充電也明顯更省錢；美國居民平均每千瓦小時(kilowatt hours)的電費 為0.17元；相較之下，公共充電樁的收費則是每千瓦小時(kilowatt hours)0.30元或更高。長時間下來，在家充電將能為高里程駕駛省下不少電費。

另外，對於環境來說，家用充電器也減少了對效率較低的公共充電基礎設施的依賴。當與太陽能電池板等再生能源結合時，更能顯著減少污染。

在r/electricvehicles subreddit中的EV車主，對升級到二級充電器，給予了熱烈評價。一名用戶在相關貼文中，對二級充電器的可靠且具有成本效益就表示：「根據我的經驗，在自家用二級充電器充電，是EV生活夢寐以求的『聖杯』。」