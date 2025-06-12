新研究：年過50 服這種維生素有助延緩衰老

示意圖。（取自123RF）

維生素D支持人體的免疫系統、肌肉功能和骨骼健康，而新研究的發現又讓人多了一個補充維生素D的理由。

根據「美國臨床營養學雜誌」(American Journal of Clinical Nutrition)的一項新研究，每天攝入維生素D3，保護染色體中的DNA ，可能顯著地延緩老化。

哈佛(Harvard)和喬治亞醫學院(MCG)的研究人員分析波士頓 布萊根婦女醫院(Brigham and Women’s Hospital) VITAL隨機試驗中的1000多名50歲以上年長者，發現四年期間每日攝取2000 IU的維生素D3保健品，有助於減緩老化過程，為什麼呢?這是因為維生素D3可以幫助維持端粒(telomere)的長度，端粒是染色體末端的保護帽，就像是鞋帶尾端的塑膠套。

該研究的首席研究員喬安·E·曼森(JoAnn E. Manson)指出，這一發現很重要，因為如果端粒縮短得太快或太多，可能加速身體的生物老化過程。

雖然這不是首個調查維生素D3對端粒潛在益處的研究，但是是專門研究這一主題中，規模最大、時間最長的隨機試驗，以下是科學家所發現更深入的內容。

研究為期五年，追蹤1054名美國成年人，包含55歲以上的女性和50歲以上的男性，曼森博士說明，選擇50歲以上族群是因為到了這個年齡階段，慢性病的風險開始增加。

研究參與者被分為兩組，一組給予安慰劑，另一組每日服用維生素D3(2000 IU)補充劑和另外一種omega 3脂肪酸(1 g)補充劑。

為了檢測參與者白血球中的端粒長度，研究人員在研究一開始時採集參與者的血液，並在第二年、第四年時再度抽血。

研究初期，兩組的狀況相似，但到了第二年，研究員發現攝取維生素D3的組別，其端粒縮短得較少，到了第四年，兩組的差異開始變得明顯，與安慰劑組相比，服用維生素D3補充劑的組別，端粒縮短程度顯著降低，預防了相當於三年左右的老化，omega 3脂肪酸補充劑則對端粒長度沒有真正顯著的效果。

可能的原因是什麼？曼森博士解釋：「我們在服用維生素D3組別發現發炎C反應蛋白減少，我們認為壓低發炎的維生素D3效果可能是端粒縮短程度較少的原因之一。」

曼森表示研究團隊對於研究規模感到驚訝，「我們的確預期維生素D會減緩端粒縮短，但沒預期會在這一期間看到這樣的差異。」