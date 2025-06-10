廚房好幫手 10種香草現在就可在家輕鬆種

如果你想開始打造屬於自己的香草園，選擇多年生香草是個絕佳起點。（路透）

如果你想開始打造屬於自己的香草園，選擇多年生香草是個絕佳起點。這些植物不僅生長迅速、維護簡單，且只需栽種一次，就能多年持續收成。它們不但能為日常料理增添新鮮風味，更富含獨特香氣與迷人的視覺效果。

根據Real Simple報導，以下是園藝 專家推薦的快速生長多年生香草，特別適合園藝新手種植：

1.檸檬香蜂草（Lemon Balm）

檸檬香蜂草是一種用途廣泛的香草，帶有淡雅檸檬香氣，略帶薄荷味，常用於料理與草藥療法中，生長快速且極為容易栽培。

園藝專家 Janney 建議，「檸檬香蜂草非常好種，但生長旺盛，需定期修剪控制，否則可能過度擴張。」此外，它耐鹿害，喜愛陽光充足的環境，並建議定期剪除花朵，以維持葉片風味。

．耐寒區域：3至7

．光照：全日照

．土壤：排水良好、中性至酸性

2.細香蔥（Chives）

細香蔥屬於洋蔥家族，是新手最容易上手的香草之一。園藝達人 Dilmore 表示，「細香蔥由球莖生長，建立根系後幾乎不需額外照顧。」

喜歡陽光充足與排水良好的肥沃土壤，採收時可直接從基部剪下幾根，不久便會重新長出。

．耐寒區域：3至9

．光照：全日照

．土壤：壤土、砂質土壤

3.薄荷（Mint）

薄荷氣味清新、用途廣泛，是最容易栽培的多年生香草之一。「薄荷幾乎生長過頭，甚至常被當作雜草。」Dilmore 說。

建議使用盆栽栽培，以控制其擴張力，也可透過分株或插枝繁殖。薄荷適合潮濕且排水良好的土壤，環境全日照或半日照為佳。

．耐寒區域：3至11

．光照：半日照至全日照

．土壤：排水良好、壤土、濕潤

4.奧勒岡（Oregano）

奧勒岡為地中海原生植物，生長快速且香氣迷人。「奧勒岡有多種品系，風味與香氣各異，是優秀的地被植物。」Dilmore 說。

適合種於陽光充足、土壤貧瘠處，過於肥沃的土壤反而會減弱風味。

．耐寒區域：4至10

．光照：全日照

．土壤：排水良好、酸性或中性

5.百里香（Thyme）

百里香是低矮的多年生香草，耐寒且每年可自行回春。Dilmore 建議，「它非常適合種在岩牆縫隙中，具有良好觀賞性，也具抗旱力。」

．耐寒區域：5至9

．光照：全日照

．土壤：壤土、砂質

6.薰衣草（Lavender）

薰衣草香氣濃郁，耐旱又能抵抗鹿害，是兼具觀賞與實用性的香草植物。Janney 指出，「薰衣草不喜濕，較適合乾燥、炎熱地區，多數品種不耐嚴寒。」

．耐寒區域：5至9

．光照：全日照

．土壤：排水良好、乾燥、鹼性

7.野生薑（Wild Ginger）

野薑不是常見食用薑，而是香氣較柔和、適合當作陰涼地被植物的多年生品種。Tammy Sons 說，「它喜歡陰影處，需保持土壤濕潤但不積水。」

．耐寒區域：3至7

．光照：遮蔭

．土壤：濕潤、肥沃、略酸性

8.夏天無憂草（Skullcap）

屬於薄荷家族的夏天無憂草生長迅速，花色豐富，是兼具藥用與觀賞價值的香草。Sons 表示，「這種植物不僅美麗，還具有歷史上的藥用用途，且相當好照顧。」

．耐寒區域：3至9

．光照：全日照至半日照

．土壤：濕潤、排水良好

9.鼠尾草（Sage）

鼠尾草耐旱、耐寒，是香氣濃郁的多年生灌木型香草。Dilmore 建議新手從苗株開始種植，因種子成長期較長。

．耐寒區域：4至10

．光照：全日照

．土壤：排水良好、壤土、砂質

10.茴香薄荷（Anise Hyssop）

這種香草不僅容易種植，還能開出持久的紫色花朵，吸引蝴蝶與蜂鳥，從春季一路綻放到秋天。

Janney 表示，「茴香薄荷喜歡乾燥、排水良好的土壤與充足陽光，需避免積水。」春季修剪即可保持整潔。

．耐寒區域：3至8

．光照：全日照

．土壤：排水良好、濕潤、砂質