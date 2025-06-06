親子北京移居加州2年 物價高到嚇人但有一最大收穫

從中國移居美國會有相當大的生活差異。圖為洛杉磯民眾正在享受夏日陽光。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

近年越來越多中國家庭選擇移居海外，尋找生活方式的轉變。一位中國母親近日在小紅書分享她帶著孩子從北京搬到美國加州 、生活兩年的真實感受。從節奏轉換、教育觀念、物價差異到文化適應，這段旅居生活不僅顛覆她對生活的既有認知，也讓她重新思考「理想生活」的真正模樣。

小紅書網友「Lily」表示，自己兩年前帶著孩子從北京遷往加州，從高壓快節奏的城市生活，切換到陽光沙灘、步調緩慢的「美式日常」。她坦言，剛到美國時，對於每天5點準時下班、週末放空hiking的生活方式感到不適應，總覺得在「浪費時間」。但半年後，她逐漸明白生活不只是為了KPI，學會慢下來，也讓心態產生了根本轉變。

教育方面，她特別提到孩子的變化。兒子從在北京幼兒園時「怕犯錯、不敢說話」，到加州小學後，在鼓勵式教育中變得自信、敢表達，甚至主動參加才藝表演，令她感動落淚。這種從壓抑到開放的教育差異，成為她此行最大的收穫之一。

談到生活成本，這位母親坦言美國物價「貴得驚人，也有意外便宜」。外食一碗牛肉麵高達15美元，但牛奶、牛肉等超市食材價格合理；油價 雖低，每加侖約4美元，但修車人工費昂貴，換輪胎竟要200美元以上。此外，雖然醫療保險 價格高得「讓人肉疼」，但孩子的疫苗與體檢則是免費，形成強烈對比。

社交方面，她形容美國人普遍熱情，初見面總是誇讚「You look amazing！」，但建立真正的深交仍需時間與經營。透過孩子學校的活動與社區義工，她慢慢認識了不少華人家庭，也逐步建立起屬於自己的朋友圈。

談及最喜歡的部分，她直言是「加州的陽光與自由」。一年超過300天的晴天讓情緒更穩定，國家公園近在咫尺，週末說走就走。此外，沒有人對生活方式指指點點，即使穿睡衣逛超市也無人側目，這種包容讓她覺得前所未有的輕鬆。

她最後感性表示，這兩年在異國的生活讓她學會了獨立與堅強，也真正體會到什麼叫「適合自己的生活方式」。「沒有完美的地方，只有你真正想要的生活。」她鼓勵有意移居海外的讀者，在做決定前先問問自己：「你最想要的生活，到底是什麼樣子？」