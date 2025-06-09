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腸胃老是不舒服？這疾病少有人知道

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腸胃老是不舒服？這疾病少有人知道

編譯周靜芝/即時報導
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雖然消化不良、脹氣、腹脹或考試或公開演講前的焦慮等輕微問題，都可能引起不同程度的胃部不適，但有時也可能是更嚴重的病兆。（123RF）
雖然消化不良、脹氣、腹脹或考試或公開演講前的焦慮等輕微問題，都可能引起不同程度的胃部不適，但有時也可能是更嚴重的病兆。（123RF）

無論是悶痛、絞痛還是持續不舒服，多數人都曾經歷過不同程度的胃痛。雖然消化不良、脹氣、腹脹或考試或公開演講前的焦慮等輕微問題，都可能引起不同程度的胃部不適，但有時也可能是更嚴重的病兆。

「今日美國報」報導，潰瘍、腸躁症（IBS）、腎結石，甚至闌尾炎都是導致劇烈腹絞痛的常見原因；而結腸炎（colitis）則是另一種可能引起腸道不適的疾病，但相較於其他原因，它較不為人知。

什麼是結腸炎？

結腸炎是指結腸（即大腸）發炎，紐約市兒科醫生艾莉森·米茲納（Alison Mitzner）表示，這種炎症的特點是結腸內層的腫脹、刺激或損傷，導致腹絞痛、疲勞、食欲不振、腹瀉、便血、噁心以及需緊急跑廁所。米茲納說，食物通過結腸是消化過程的最後階段。

舊金山加大貝尼奧夫（Benioff）兒童醫院兒科醫生傑森·永田（Jason Nagata）表示，不同形式的結腸炎嚴重程度各異，但在成為慢性病時尤其令人擔憂，可能導致貧血、脫水、發熱與體重減輕。

他指出，慢性結腸炎還可能增加罹患結腸癌與其他炎症的風險，並可能導致如結腸穿孔等嚴重併發症；此外，毒性巨結腸症（Toxic megacolon）也可能發生，這是結腸腫脹並停止正常功能，屬於危險狀況。永田表示，結腸炎發生在兒童身上尤其令人擔憂，可能延緩生長與發育。

結腸炎可治癒嗎？

結腸炎的病因與類型決定了所需的醫療干預程度。米茲納表示，某些類型的結腸炎，如感染所引起的，可能為短期且可治癒；最常見的治療方法是使用抗生素，有時甚至可在休息和打點滴後自行痊癒。

另一方面，米茲納說，慢性結腸炎如未及時治療，可能更加惡化，並導致嚴重併發症。永田指出，慢性結腸炎的常見治療方法包括抗發炎藥物、免疫抑制藥物、新型治療方法如生物製劑、飲食調整也可能有所幫助，有些人可從低纖維食物或客製化營養計畫中獲益。他說，在更糟的情況下，尤其是結腸受損時，可能需要手術治療。

永田表示，並非所有結腸炎病例都需要立即就醫，但如果自己或孩子出現持續性腹痛、大便帶血、腹瀉持續不癒或發熱超過兩三天，便需就醫。

併發症 紐約市 舊金山

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