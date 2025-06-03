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老房子總有怪味？清潔達人教你這樣去除

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
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老房子往往擁有獨特的風格、美麗的雕花細節與迷人的懷舊氣息，但也常伴隨一股難以驅除的「老房子味」。(美聯社)
老房子往往擁有獨特的風格、美麗的雕花細節與迷人的懷舊氣息，但也常伴隨一股難以驅除的「老房子味」。(美聯社)

美國許多房子都有一定的年紀，老房子往往擁有獨特的風格、美麗的雕花細節與迷人的懷舊氣息，但也常伴隨一股難以驅除的「老房子味」。

根據鄰里公司（Neighborly）旗下清潔品牌 Molly Maid 總裁 Marla Mock 的說法，這種氣味可能由多種原因引起。若要徹底去除，通常需要對房屋的多個區域進行深層清潔，有時甚至需要尋求專業協助。不過，也有一些簡單有效的方法，可以幫助你改善室內空氣品質，讓老房子聞起來更清新。

以下是根據Real Simple整理的清潔專家建議：

打開窗戶

最簡單且立竿見影的方法就是打開所有窗戶。The Cleaning Authority 總裁 Katie Dills 表示，「這能讓新鮮空氣流入，同時將陳舊氣味排出。」

檢查是否有老鼠或昆蟲

Mock 指出，老鼠與昆蟲常是異味的來源。若懷疑有害蟲問題，應請專業除蟲人員檢查那些難以察覺的角落。腐爛的老鼠屍體會釋放惡臭，而專業人員更能安全、有效地處理。

清潔踢腳板

灰塵不只會累積在家具表面，也常藏於被忽視的踢腳板。Dills 建議先用吸塵器搭配刷頭吸塵，再以3/4溫水和1/4洗碗精混合的溶液，搭配微濕的海綿或超細纖維布擦拭。務必擰乾，以避免木質吸水膨脹。

清理老舊櫥櫃內部

復古廚櫃雖有懷舊風情，卻可能藏有油垢與食物殘渣，造成異味。Dills 建議，先用吸塵器清除碎屑，再以肥皂水擦拭櫥櫃內外，避免使用過強清潔劑，以免損傷表面。

深層清潔廚餘處理器

小小的食物殘渣也可能造成強烈異味。Dills 建議，用小蘇打與海綿清洗橡膠護罩表面，再用冷水沖洗。接著倒入1/2杯小蘇打，靜置15至30分鐘，再加入1杯白醋，起泡後再沖水。若異味未除，可加入冰塊與柑橘果皮啟動處理器，達到雙重除臭效果。

清洗地毯

若地毯過於老舊，最佳方案是更換。但若想保留，Dills 建議聘請專業清潔人員進行深層清洗。「理想情況是每六個月清洗一次，至少一年一次。」平時也可撒小蘇打粉吸除異味後再吸塵。

蒸汽清洗布質家具

與地毯類似，布質家具也容易吸附氣味與灰塵。Mock 建議可請地毯清潔公司同時蒸汽清洗布面家具，達到全面除臭的效果。

更換HVAC空氣濾網

若你無法記得上次更換濾網的時間，那就代表是時候該換了。Mock 指出，老舊濾網可能是異味的根源，也會使灰塵在室內循環。這是個便宜又有效率的改善方法，還能提升暖氣空調系統效能，節省能源。

重新裝橫牆面

若已完成清潔，仍想加強效果，可考慮重新上漆或貼壁紙。使用具有除臭功能的底漆與塗料，能有效封住牆面吸附的異味。

除濕機或空氣清淨機

長期維持清新空氣，需仰賴定期維護。Mock 建議，除濕機能防止潮濕導致的霉味，而在濕度不是主要問題時，空氣清淨機也是優良選擇。

如果味道還是去不掉？

若已全面清潔仍無法去除異味，可能需要請專業人員進行更深入檢測。Dills 提醒：「持續或加劇的異味可能與霉菌有關，建議進行霉菌檢測。」霉菌不僅影響氣味，還可能危害健康，不可輕忽。

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