不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

保持良好的生活習慣，家中就能維持整潔。（取材自pexels.com@Pixabay）

保持乾淨住居超簡單！網友分享自己高齡74歲的媽媽靠著良好的生活習慣，維持極簡又整潔的生活模式，強調「不囤積、不過度擁有」的生活態度，搭配每日高效清潔，不僅讓住家乾淨整齊，也展現了老年生活的活力與從容，讓不少人直呼「活得乾淨又自在」。

網友「王小惜」在小紅書 影片中指出，他的74歲母親從不攢破舊物品，家中物件少而精緻。臥室保持簡潔，僅有當季衣物全數吊掛，便於收納與整理；家具則每日擦拭、時常維持潔淨。對於雜物，她堅持「放抽屜、常斷捨離」的原則，並認為「打理不了就不要買」，因此家中不僅物件精簡，也幾乎沒有堆積雜物的情況。

每天早上起床後，他媽媽會花半小時進行全屋清潔，包括牆角與燈具，都是順手即擦，形成習慣。她特別選擇方便打掃的家具款式，例如客廳採用「零縫隙」設計的電視牆，避免藏污納垢，堅持不使用傳統電視櫃，省下清理死角的麻煩。

在廚房空間方面，這位媽媽同樣貫徹少物原則。不囤積各類瓶瓶罐罐與多餘用品，連櫃子都未裝滿。她每日下廚三次，就清理三次，每次用完即還原乾淨狀態，使得打掃始終輕鬆不費力。這種清潔即時、不積累的方式，也讓家務勞動成為生活節奏中的自然一部分。

除了打理家務，這位74歲母親同時活躍於生活各面向。平日照顧丈夫之餘，仍固定外出逛公園、跳舞、參加社區活動；在家時則與丈夫安穩共處，看電視休息。她用實際行動證明「愛乾淨不等於拚命打掃」，而是靠持之以恆與良好習慣，把整潔與生活熱情兼得。

其他人紛紛留言「天天都收拾家其實每天就用不了多少時間，因為家裡就不髒，但是這個歲數還能保持的這麼好的習慣真是難得」、「這樣愛乾淨的媽媽太稀有了」、「這個年齡還能做到這麼一塵不染，說明老人身體很好，真的很棒」、「內心富足的人，厲害」。

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