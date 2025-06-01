擁有幸福關係伴侶 周末會做這5件事

示意圖。Image by cottonbro studio from Pexels

如果是全職工作，一定了解要做到工作與生活平衡需花費多少時間與精力，再加上一段感情，難度就更大了。

全國廣播公司商業頻道（CNBC）專欄作者馬克·崔佛斯（Mark Travers）表示，身為研究夫妻關係的心理學家，妻子也是職業婦女，他親身經歷了這些挑戰；幸運的是，他的工作讓他明白，特意安排與妻子共處，尤其是在周末，有多麼重要。

以下是快樂、關係和諧的伴侶們，在空閒時會做的5件事：

1. 他們放下手機

崔佛斯表示，有些夫妻雖然相處時間很多，但總是被簡訊、電子郵件或社群媒體 分散注意力，不如那些在一起時間較少但不使用手機的夫妻幸福。

這就是為什麼在沒有科技干擾下、抽出時間進行一對一交流如此重要；而如何度過這段時光其實並不重要，重要的是彼此的陪伴。可以是早晨邊喝咖啡邊聊天，一起散步、打破沈默，或是一頓燭光晚餐，只要手機與筆記型電腦都收起來。

2. 進行「平行遊戲」

經過一周疲憊的工作，渴望獨處是正常且健康的；但要在「我的時間」和「我們的時間」中做選擇並不容易。幸運的是，一種方法可同時滿足對獨處和互動的需求。「平行遊戲」（parallel play）源自兒童心理學，指兩個人彼此相伴，但分別從事自己喜歡的活動。

對於伴侶來說，可能一人在沙發上閱讀，另一人在旁邊玩自己喜歡的電動遊戲；他們沒有直接互動，但仍在同一空間，並透過各自的喜好來紓解壓力。崔佛斯說，這像是表達「我愛你，但同時也需要愛自己一兩個小時，讓我們一起這樣做吧」。

3. 創造儀式感

關係有時靠儀式感來維繫。回到伴侶身邊，知道周末會有些熟悉的事物，會讓人感到安心。研究顯示，儀式可以幫助夫妻以一種允許變化與穩定共存的方式來安排生活。

至於儀式的內容，完全取決於彼此；可能是周日早晨的鬆餅，或是桌遊之夜。如果更務實，或許是周末喝杯葡萄酒、坐下來規畫未來一周，或一起完成一項令人頭痛的家務。

4. 打造親密時光

研究顯示，關係親密的夫妻更感到幸福，隨著無休止的家務與雜事，周末開始感覺像第二個工作周，留給彼此的親密時間寥寥無幾。

崔佛斯指出，這就是為什麼特意安排的親密關係可能是件好事，許多人認為這不夠自然，但實際上，它反而消除了試圖製造親密時刻帶來的心理疲勞。這也是夫妻在沒有干擾的情況下互動的好方法，同時可緩解工作帶來的情感壓力，所以要刻意安排時間。

5. 刻意鬧著玩

研究指出，開玩笑是夫妻加強關係的最有效工具之一，可提高關係滿意度，緩解衝突，打破伴侶間開始產生的乏味感。

崔佛斯說，有時做點傻事並得到對方回應，有助於重新發掘內心深處被責任感埋沒的童真；也許可以拿出一個規則荒謬的知識問答遊戲，或彼此來一場舞蹈比賽。玩樂沒有對錯之分，而且很可能已經知道如何讓伴侶發笑，只要記得去做就好了。