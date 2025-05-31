你是「蚊子磁鐵」嗎？關鍵在身體氣味

蚊子。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay

一項新研究指出，有些人真是「蚊子磁鐵」，很可能與他們身體散發出來的味道有關；最吸引蚊子的人，皮膚會產出很多特定、與那種味道有關的化學物質，此外對這些「蚊子磁鐵」人還有壞消息，蚊子會長期「忠於」它們最愛的「美味」。

美聯社報導，紐約洛克斐勒大學(Rockefeller University)神經生物學者、論文作者沃斯霍爾(Leslie Vosshall)表示，假如一個人皮膚上有高濃度的那些物質，勢必會感到驚慌，怎麼被咬的都是自己。

沃斯霍爾表示，誰會被蚊子咬，向來流傳很多說法，只是都沒有扎實佐證。

另位論文作者德歐巴迪亞(Maria Elena De Obaldia)表示，為了測試蚊子磁鐵，研究團隊對比人們的體味，研究所得27日發表於「細胞」(Cell)期刊。

研究團隊邀請洛克斐勒大學及住附近的64名志願者，在他們小臂戴了尼龍套襪而採集他們的皮膚氣味；套襪放在一根長管的不同捕蚊陷阱，再放出幾十隻蚊子。

歐巴迪亞表示，可以說蚊子就是成群飛往最吸引它們的目標，一下子就變得很清楚。

學者們輪流把套襪做完整的輪流測驗，最後結果差距很大，「最強」的蚊子磁鐵比起最後一名，對蚊子的吸引力高達約100倍。

實驗中使用的蚊子是埃及 斑蚊(Aedes aegypti)；這種蚊子會傳染黃熱病、茲卡病毒及登革熱。沃斯霍爾表示，自己預料其他蚊子也會出現類似成果，只是有待更多實驗證明。

佛羅里達國際大學(Florida International University)神經遺傳學者德真納羅(Matt DeGennaro)並未參與這項研究，但他表示多年來測試同一批人，發現這種極大差異牢牢存在。

德真納羅表示，蚊子磁鐵似乎真是吸引蚊子沒錯。

學者們由蚊子最愛的人找到共同點：他們的皮膚都有高比值的某些酸。沃斯霍爾表示，這些「油膩分子」隸屬皮膚的天然保濕層，人類產出的數量並不相同；住在皮膚的健康細菌會吃掉這些酸，加深人體皮膚氣味的組合。

沃斯霍爾擔任霍華德·休斯醫學研究所(Howard Hughes Medical Institute)的醫學主任，這次研究也由該研究所出資。他表示，不付出損害皮膚健康的代價，就無法除掉這些酸。

華盛頓大學(University of Washington)神經生物學者瑞佛(Jeff Riffell)表示，這項研究可望幫忙研發出新方法來驅逐蚊蟲，應該找得到一些方式來改變皮膚細菌，改變人類皮膚吸引蚊蟲的氣味。