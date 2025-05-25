好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

網友分享好市多奶油生菜。（取材自小紅書@承天載物）

都市農夫首選！一名在美國生活的華人網友分享，好市多 (Costco )冷藏區的奶油生菜「Butter Leaf Trio」不僅新鮮可口，更可以反覆種植、循環收成，一盒三顆生菜竟能「吃上一整年」，被譽為居家族的超值寶藏。

網友「承天載物」在小紅書 貼文指出，自己無意間在Costco保鮮冷庫發現這款生菜，外觀看似普通，但實際操作後驚喜連連。買回家後，先將外層葉片食用，留下中間的菜心，再將菜心底部浸泡在清水中，每日更換清水，幾天後根系就會自然生長。等到根須穩定後，只需移植進土壤，就能繼續長出新葉。更巧妙的是，原本的透明塑膠盒還能二次利用，剪開當作簡易花盆使用，整套種植不浪費、零成本。

隨著葉片長出，只需不斷採收外層葉子，中心不動，生菜就會持續生長，不僅滿足日常沙拉、三明治用量，還增添生活樂趣與成就感。網友直呼：「這根本是都市農夫福音，一盒吃一年不是口號，是實現！」

Revol Greens這款奶油生菜強調無農藥、非基因改造，每盒含三顆完整生菜，包裝上也標註「即洗即食」與「每日溫室現採」。在物價高漲、講求永續生活的當下，這樣一盒可吃、可種、可省的神奇蔬菜，迅速成為華人社群間的種菜新寵。

其他人留言「Walmart 有一種也可以，帶根的直接種就成，我種辦公室裡當零食吃」、「這個菜巨好吃，隨便給點醬」、「這個非常好種」。「不過有人提醒「夏天生菜就容易發苦，我自己直接從種子發起的，生菜需要低溫多水的種。最耐熱的好像是義大利生菜那個品種，其他的都容易發苦」、「種過，但葉子都挺小的，種少了不夠吃一頓，攢攢就老了」、「我幾次吃完後嘗試泡水裡或者埋土裡都沒有成功，長不大」。