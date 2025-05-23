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五種人適合離美返鄉 過來人曝特質「獨生子女、愛熱鬧」

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離鄉背井求學或工作相當辛苦。圖為美國加州。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)
離鄉背井求學或工作相當辛苦。圖為美國加州。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

離鄉背井工作或求學是相當辛苦的一件事，有時遇到困難甚至會想放棄，而出現回國的念頭，近日一篇小紅書網友以「這五種人真的可以選擇回國」為題的貼文引發討論。該網友結合自身經驗與留言觀察，指出回國與否並非單純的對錯選擇，而是一種個人與家庭條件的「配對題」，引起不少曾在異國生活者的共鳴。

獨生子女：現實壓力難以忽視

小紅書網友「lena」直言，自己與配偶皆為獨生子女，長期在美生活後，逐漸意識到父母養老成為難解課題。盡管可選擇將父母接至美國，但語言、社交、生活習慣與醫療制度等挑戰，常使父母感到孤立，而子女亦身心俱疲。她認為，對許多海外獨生子女而言，回國是更實際的選項。

有「托底」的人：具備資本才有選擇自由

「有些人說我回國一定後悔，但這句話恰好讓我意識到，回國其實更適合有托底的人。」該網友表示，若具備一定存款、學歷與能力，即使回國試錯，也有退路與重新選擇的空間。她強調，不是回國一定更好，而是這類人擁有做選擇的自由。

愛熱鬧者：亞洲生活節奏與煙火氣令人嚮往

相比美國的安靜與單調，貼文指出，中國城市間交通便利、社交活躍，對愛熱鬧、熱愛旅遊的人而言更具吸引力。週末可以高鐵換城、短假期飛往日韓東南亞，「整個亞洲的煙火氣會讓人感覺充實而快樂」。

情緒穩定、不易焦慮者：自在過活非難事

對於部分人質疑中國生活「內卷壓力大」，該網友認為，實際上也有很多人能自在生活。她以配偶為例指出，對不愛攀比、邊界感清晰、情緒穩定的人來說，即使在國內，也能活得鬆弛而不焦慮。

文化認同者：文化情感無可替代

「不是所有人都適合回國，但真心喜歡中國文化的人可能真的會更快樂。」該網友表示，自己對中國古詩文有深厚情感，三歲半的女兒已能背誦三十多首古詩。當孩子念出《九月九日憶山東兄弟》時，她甚至感動落淚，「這就是幾千年來寫進我們基因裡的文化通感」。

小紅書 華人 移民

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