種的番茄未熟先爛 恐犯這7錯誤

番茄。Image by joffi from Pixabay

自己種植蔬果吃得健康又安心，夏天看到結出果實的番茄更是令人開心；但有時它們可能還來不及成熟、供人品嚐就腐爛了。家居生活網站Martha Stewart指出，從病蟲害到養護不當，都是可能原因。該網站諮詢園藝專家，他們分享了番茄在成熟前腐爛常見的7種原因，以及若出現這種情況該如何處理。

1. 種植過密

番茄需要空氣流通才能保持健康與結果，但在春季種植幼苗時，很容易疏忽它們到夏季末會長多大。種植時一定要保留適當間距，以便在成熟後有足夠空間；反之，則會阻礙空氣流通，導致疾病，使果實未成熟就腐爛。

2. 花蒂腐爛

種植番茄最常碰到的問題之一是花蒂腐爛，這是由於果實中鈣含量低引起的。園藝作者蘇珊·穆維希爾（Susan Mulvihill）表示，花蒂腐爛在番茄上很常見，但也可能發生在辣椒、茄子、黃瓜、西瓜以及南瓜上；定期澆水是預防花蒂腐爛的最佳方法，有助根部吸收鈣。此外，除草時應避免擾動番茄根部，以免影響養分吸收。

3. 過度施肥

番茄對氮敏感，過度施用氮肥會導致葉片萎蔫發黃、果實提前腐爛。在使用氮肥前，最好先進行土壤檢測以確認是否需要該養分，有時讓植物自然生長效果更好。

4. 澆水不規律

番茄突然大量吸水時會裂開，這常發生在澆水間隔時間過長後大量澆水或遇上暴雨時。穆維希爾指出，番茄可承受雨水，但大雨會使成熟番茄的果肉膨脹，導致果實迸裂。保持一致性是減少裂果的關鍵。深層、頻繁且規律地澆水，使每日水分攝取量保持一致，讓土壤保持輕微濕潤，而不是從完全乾燥突然變得浸濕。她建議，在暴雨前先採摘近成熟的番茄。

5. 缺乏輪作

即使是小規模的家庭園藝也需進行輪作，尤其是番茄。園藝專家夏洛特·潔曼（Charlotte Germane）表示，土壤會傳播許多真菌病，輪作對控制這些疾病十分有效，讓需解決的問題減少許多。她說，避免在同一地點種植同一蔬菜三年；夏季結束時，繪一張簡單庭院地圖，選擇隔年種植番茄的不同地點。若空間有限，可將番茄置於容器中，每個生長季節便可輕鬆換土。

6. 日照過多

番茄需要充足的陽光，但果實能略微蔭陰生長最佳。潔曼說，健康的番茄有足夠的葉片，能為生長中的果實遮蔭；如果葉片受病蟲害侵襲而枯萎，幼果會因過度日曬而出現白色或黃褐色斑點，稱為日灼病。她建議，丟棄任何受損的葉片與果實；為防止日灼病，不要為了造型修剪番茄，可用遮陽布覆蓋。

7. 染上真菌病

真菌病中的早疫病也會導致果實腐爛。潔曼表示，早疫病是在生長季初期出現，下方葉片上的深色1英吋斑點是由土壤中的真菌所引起的。她建議，剪掉並丟棄染病葉片與果實，然後用酒精清潔修剪工具以防止感染其他植物；可用有機殺菌劑（如銅膏噴劑）噴灑番茄植株，並避免從上方澆水。