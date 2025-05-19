懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

6種生長快速的水果，非常適合容器種植，短短幾個月就能收成。（路透）

你的蔬菜園生機盎然，香草園也飄散著迷人的香氣。那水果呢？許多人認為種水果比較困難（尤其是像酪梨 、柑橘這類需要較長時間成熟的品種），但其實有許多生長快速的水果，非常適合容器種植，短短幾個月就能收成。

從簡單的零嘴到高級甜點的配料，Real Simple居家雜誌報導了一些最容易上手、最快成熟的水果，非常適合各種程度的園藝愛好者。

現在適合種植的水果有哪些？

1.四季草莓（Ever-Bearing Strawberries）

四季草莓非常適合容器栽培，因為它們根系淺、生長快速，且能快速結果。園藝專家 Andrew Porwol 建議選擇四季或日中性品種，這樣整個夏季都能陸續收成。結果前還會開出潔白小花，觀賞價值也很高。

．容器大小：每株約2加侖

．日照：全日照

．結果時間：移植後6–8周；從種子種起則約14–20周

．適種區域（USDA）：3–10

2.無花果灌木（Fig Shrub）

比起傳統高大的無花果樹，矮小茂密的無花果灌木更適合容器栽培。購買苗圃中的現成植株後，多數在第一年就能結果，主要產季集中在初夏與晚夏至初秋之間。

園藝專家、Wyse Guide 創辦人 Kaleb Wyse 表示，「多數無花果品種為自花授粉，第一年就能結實，甚至在購買時植株上就已經有果子了。」

．容器大小：依成熟度5–15加侖

．日照：全日照

．結果時間：現成植株約2–8周（依植株成熟度而定）

．適種區域：7–9

3.迷你西瓜（Mini Watermelons）

夏天怎麼能少了西瓜？在陽台或庭院種一株迷你西瓜，其實一點也不難。建議選擇成熟期短、果重約 3–10 磅的小型品種，如 Sugar Baby、Mini Love、Bush Sugar Baby、Little Darling、Yellow Doll 等。

．容器大小：每株約10–15加侖

．日照：全日照

．結果時間：移植後約10–12周；種子種起約11–14周

．適種區域：4–11

4.矮種藍莓（Dwarf Blueberries）

矮種藍莓非常適合在容器中種植，不需要等待多年就能收成香甜果實。Porwol 指出：「這些藍莓葉片會隨季節變色，觀賞性十足。多數品種在種下的第一年就會開花結果，開花後約2–3個月可收成。」

藍莓偏好酸性土壤，建議選用 pH 值4.5–5.5的介質，並搭配酸性肥料。保持土壤濕潤，覆蓋一層有機覆蓋物可協助保水。

．容器大小：每株約5加侖

．日照：全日照

．結果時間：移植後10–14周；從種子約20–32周

．適種區域：3–7

5.蘊果（Ground Cherries）

蘊果雖名為「櫻桃」，但其實更像是包裹在紙質果皮中的迷你番茄，風味酸甜濃郁。品種如 Aunt Molly’s、Pineapple、Goldie 等都適合容器栽培，且結果豐富。它們甚至可能自播繁殖，來年再次冒出新苗。

雖然不需要棚架，但使用番茄支架或支撐環有助於保持枝條離地，確保果實乾淨無泥土。

．容器大小：每株約5–7加侖

．日照：全日照

．結果時間：移植後8–11周；從種子9–13周

．適種區域：4–11

6.阿爾卑斯覆盆子（Alpine Raspberries）

這種無刺的迷你覆盆子品種特別適合小空間與容器種植。雖然果實比傳統覆盆子小，但味道更濃郁，且不會過度蔓延。Porwol 表示，「這些品種風味十足，又不會像一般覆盆子那樣擴張性強，影響其他植物。」

選擇至少15吋深的容器，搭配排水良好、富含有機質的土壤。保持濕潤，並施用平衡有機肥料，有助健康生長與高產量。

．容器大小：每株約3加侖

．日照：全日照至半日照

．結果時間：移植後約8–12周；從種子約16–24周

．適種區域：4–9