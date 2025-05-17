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微波爐燒水沖咖啡⋯他驚覺被美國化 眾人曝移民後「1習慣變了」

世界新聞網／輯
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網友分享自己被美國化的狀況。示意圖，非新聞當事者。(路透)
網友分享自己被美國化的狀況。示意圖，非新聞當事者。(路透)

「美國化」指的是個人在生活習慣或價值觀上逐漸向美國主流文化靠攏，常見於長期在美國生活或工作的移民留學生。近日有住在美國當地的華人發現自己「用微波爐燒水沖咖啡」時，意外驚覺自己早已美國化，一番言論引發不少華人移民共鳴，其他人紛紛舉出「習慣超低溫度的空調、喜歡在好市多買衣服、不再防曬、接受喝冰水、常吃麥當勞大麥克」等，也都是自己被美國化的例子。

一名旅居美國的華人在小紅書發文詢問「你什麼時候發現自己被美國化了？」他表示，他近日早上用微波爐燒水沖咖啡時，突然驚覺自己深受美國文化感染，並笑稱自己是「質疑白女→理解白女→成為白女」。

其他人紛紛留言「習慣了美國打的巨低溫度的空調，導致我回國的時候到商場、賓館都覺得冷氣沒開夠」、「有一次打噴嚏自己說了句『bless me』，然後自己還回了『thank you』」、「習慣了出了問題往別人身上推」、「在Costco買衣服的時候」、「我開始喜歡吃肉桂類的」、「前幾天和家人去購物，別人問我喝不喝豆漿，我說我不是豆漿的粉絲」、「開始喜歡吃mac and cheese的時候」、「不防曬了」、「我兒子放學回家告訴我他想吃mac n cheese，我不覺得有什麼不妥，甚至有點如釋重負的時候」、「覺得貪圖享樂為什麼錯，人生不一定非要一直吃苦，也沒必要吃不必要的苦」。

不少人提到美國化最大特點之一就是「愛喝冰水」，過來人留言「回國進餐廳坐下來先讓服務員給我倒一杯冰水」、「開始接受喝冰水了，也知道70華氏度穿點啥了」、「我剛來美國的時候，出去旅遊自己背著燒水壺，現在不必了」、「一年四季喝冰水」、「冬天零下還在喝加冰拿鐵」、「牛奶從冰箱拿出來直接喝」。

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