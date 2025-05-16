房價超高卻住「老破小」 華人曝灣區7缺點：能接受再來

華人分享舊金山灣區生活缺點。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

美國物價高，居住成本非常高，經濟壓力相對較大。一名旅居加州的華人 網友近日在小紅書發文，直言「別來矽谷灣區 ，除非你能忍受這7大缺點」，以親身經驗揭露這個全球科技重鎮背後的現實樣貌，影片一出引發網友討論。

華人網友「心心加州」指出，矽谷的生活成本高得驚人，光是外出一餐加兩杯飲料就可能突破百美元，一家四口的月開銷動輒上萬美元。他也提到房價問題，不少地段即使房屋中位數已達200萬美元，但實際居住環境卻是所謂的「老破小」，屋齡動輒五、六十年，採光差、空間擁擠，價格與品質嚴重失衡。

治安也是他口中的重點警訊。他表示，就算住在一般認為的「好區」，仍然常有車窗被砸、輪胎遭竊，甚至入室盜竊的事件發生。他自嘲：「你有槍，賊也有槍，沒人比較有安全感。」此外，灣區工作節奏極快，職場內卷嚴重，常見頂尖名校畢業生擠破頭搶職位，即便工作穩定，壓力也不小。

對於社交圈，他認為過於同質化是另一難題。他舉例說明，在餐廳吃飯時，常聽到隔壁桌討論跳槽、年薪與股票配給，讓人有種窒息感。再加上灣區全年氣候變化小，對來自四季分明地區的人而言，長期生活容易感到乏味與倦怠。

生活娛樂的單調也讓他產生落差。他說：「除了爬山、摘櫻桃、滑雪，也就沒別的了。」雖然這些活動健康向上，卻與許多亞洲大城市的多元生活風格有明顯差異，讓人感到單一與孤立。

不過，他並未完全否定矽谷的吸引力。他坦言，灣區的確擁有高收入機會、房地產保值力強，加上人才密度高，資源豐富，是許多人實現財務自由的所在。他也欣賞當地晴朗的天氣，以及華人社區所提供的便利生活，但仍提醒，所有這些優點背後，都有著「天價的代價」。

他最後語重心長地說，沒有任何城市是完美的，每個人應根據自身價值觀和生活目標來評估是否適合居住矽谷。其他人紛紛留言「喜歡palo alto(巴洛阿圖)的安靜」、「 私立一個娃一個月就要3000，再加1到2個特長，輕飄飄就2千加！雙職工再送個after school，倆個娃2800 再加上補課，不敢算了不敢算了」、「灣區實在太貴了，一點不宜居」。