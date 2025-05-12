小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費指南幫你釐清在各種情境下小費該給誰、給多少才恰當。（美聯社）

給小費 常常讓人感到困惑，因為我們總在思考「該給誰？」「該給多少？」尤其近年來，越來越多地方開始主動要求小費，更讓人不知所措。事實上，給小費的時機與金額取決於多種因素，包括服務性質、具體情境，甚至所在地區（例如，許多國家不像美國那樣仰賴小費制度）。

根據Real Simple居家雜誌報導，小費原本是用來表達對優質服務的感謝之意，但隨著最低工資多年未調整，許多服務業者已逐漸仰賴小費維生。以下是實用的小費指南，或許可以幫你釐清在各種情境下該給誰、給多少才恰當。

必須給小費的情況：

1. 餐廳小費

根據南卡 羅來納大學（University of South Carolina）餐旅與運動管理學院教授 Robin DiPietro 博士的建議，餐廳用餐的小費一般為帳單的15%（普通服務）至20%（優質服務）。無論服務品質如何，給小費是基本禮儀，絕不可省略。

2. 酒吧、交通與住宿服務

在酒吧只點飲料時，建議以固定金額為主：啤酒約1美元，調酒約2美元。若有點餐或獲得特別良好的服務，則建議給20%。

搭乘計程車一般給15%～20%；使用 Uber 或 Lyft 等共乘服務時，根據前司機兼 Ridester 推廣主管 Jonathan Cousar 的建議，至少應給2美元。

至於住宿，小費則細分如下：

．房務清潔：每天留2～3美元，而非退房時一次給，因為每日清潔人員可能不同。

．行李員：第一件行李給2美元，其後每件加1美元。

．禮賓人員：若協助訂票、安排行程等，可依服務複雜度給予5～15美元，或票價的20%。

3. 美容、育兒與搬家類

．美容美甲服務建議給15%，通常以現金支付。

．Spa 療程則一律約20%，除非為全包式且明確標示無需小費的場所。

．對保母，即使已談妥時薪，也可表達體貼，例如將45美元四捨五入至50美元。長期保母在年末可給一至兩周工資當作獎金，或等值禮品，照護長者的服務人員亦同。

．行李寄放：每件外套給1美元，大包則為2美元；即便場所已收取寄放費，仍建議額外給小費。

．代客泊車：取車時建議給2～5美元。

．搬家服務：應依搬運人員勞力程度給予15～20%小費，並由團隊平均分配。

不需要給小費的對象：

．老師：多數學校禁止老師收取現金小費。若想表達感謝，可與其他家長合送禮卡，但需符合校方或州政府規範（如麻州 限制為50美元以下）。

．醫護人員：出於倫理與法律考量，醫療從業人員多數不得收受金錢或禮物。建議可透過手寫卡片或感謝信表達心意。

．包裹配送員：平日不必給小費，但若為固定投遞人員或在節日時，可酌情給予禮物或紅包表示感謝。

．營隊輔導員與運動教練：建議可集資送紀念品，例如印有學員姓名的球衣或團隊合照等小禮物，而非現金。

．公司職員：公司內部人員通常不適合接受現金小費，可考慮送小禮或禮品卡來表達感謝。

小費常見難題與應對方式：

．服務不理想：即使服務不佳，也建議象徵性給予至少10%，並可向店家反映問題。

．被催促付款：可禮貌地說明「我需要一點時間處理帳單」。

．遇到不收小費的餐廳：可向經理口頭表揚服務人員，這通常比小費更有效果。

．同行者給太少：可婉轉說「我來補一點，今天服務真的不錯」，若不便當面說明，也可離席時私下補上。

．擔心小費未交到服務員手中：建議直接以現金交給對方，避免被店家扣留。

．沒帶現金：可詢問對方是否有 Venmo、PayPal 等電子支付方式。

．自助結帳螢幕跳出小費選項：若只是簡單結帳，不需感到壓力。可依實際服務判斷是否給予，例如咖啡店給1～2美元即可。