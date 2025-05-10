赴美工作10年 華人夫妻曝決定攜女回中國理由

華人網友分享決定從美國回中國生活的理由。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

目前在美國工作的一名中國網友，近日分享「決定全家回國」的心路歷程，引起不少身處海外、對未來規劃仍感迷惘的網友共鳴。她以「我為什麼決定回國，寫給還在猶豫的人」為題，條理分明地整理出影響她回流中國的五大關鍵因素，為有同樣困惑的人提供深刻的參考。

該網友在小紅書 發文分享「決定全家回國的五個理由」。她說自己與丈夫同為科技大廠員工，已在美國生活十年，育有一名三歲女兒。他們計畫在2028年女兒小學入學前全家返鄉，並用帳號記錄這段回國路。回國的第一個原因，是美國科技產業的職涯性價比逐年下降。她指出，歷經多輪裁員後，工作壓力日益升高，尤其過了35歲，更能感受到AI技術對就業穩定性的威脅，升遷空間逐漸消失，職場回報也明顯減弱。

其次是生活成本飆升。她直言，自疫情後物價平均漲了三成以上，而2025年又比去年再漲一成，保險費用也持續上揚。「薪資年年只漲3%，最後全都交給了稅局和大資本家，生活壓力其實越來越大。」她感嘆。

「父母年紀大了，我們總歸是要回國陪伴的。」她提到，自己與父母感情親密，不願錯過與父親一同自駕旅行、搭西伯利亞火車到莫斯科的機會。「有些事現在不做，一輩子都不會做了」，這份對親情的珍惜，成為她下定決心回國的重要推力。

此外，孩子的成長與教育也是關鍵。身為雙薪家庭，她坦言在美國陪伴孩子的時間極為有限。相比之下，回國後雖然收入可能減少，卻能擁有更多時間與女兒相處。「我希望她不僅會說中文，更能理解並熱愛中國文化。」

最後，她也想為自己「重啟人生」。過去幾十年的人生，她按部就班完成了「主流劇本」：讀書、留學、工作、結婚、生子，卻發現自己已活成「NPC」般的存在。「我希望未來能靠被動收入生活，卸下金錢壓力，嘗試新的職業與生活方式。」

她的文章最後不忘鼓勵其他仍在思索出路的人：「這是我經過深思熟慮的選擇，也許能為你帶來一點方向感。」

其他人也留言「支持你，說的在理，性價比已經大幅下降，再說陪伴父母不能等中文教育更不能啊」，但也有人擔心直呼「恐怕你回國面臨的工作只會更卷，35歲危機更甚」、「要不你先模擬帶著孩子回國上學一段時間再說，畢竟國內也要看哪個城市，孩子上學氛圍如何，這個也真是不好說，不同城市不同學校差別也大」。