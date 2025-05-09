6種好養植物 輕鬆布置出「打卡級」門廊

常綠植物。Image by Anja from Pixabay

想為房屋打造出色外觀，不一定得花錢請專業景觀設計師，挑選並擺放位置得當的盆栽植物，也能為居家環境增添不少亮點。消費生活網站Real Simple指出，透過搭配不同高度、質感與顏色的盆栽植物，可營造趣味、吸睛的視覺效果；為達到最佳效果，可將鮮豔的植物擺在顯眼位置，並用中性大地色調作為底色，以形成對比。

對於園藝新手，Real Simple建議，選擇易於打理且適合當地氣候的植物與花卉，輕鬆布置出「打卡級」門廊；以下是6種能讓鄰居與路人驚豔的植物選項：

1. 吊鐘花屬（Fuschia Plants）

也稱「倒掛金鐘」的吊鐘花會開出美麗的鐘形雙色花朵，顏色從糖果粉到洋紅應有盡有。園藝師大衛·安格羅夫（David Angelov）表示，可將吊鐘花放在入口處，讓客人在等待時可欣賞；這些鮮艷多彩的一年生植物還可以用來妝點部分景觀，如人行道、郵箱、陽台、涼亭，甚至游泳池。他建議，將吊鐘花與芳香植物如薰衣草或梔子花搭配，可增添更多魅力。

2. 常綠植物

安格羅夫指出，常綠植物對缺乏園藝經驗的人來說是安全的選擇，但因品種超過50種，最好挑適合住家和環境的。例如黃楊木（Boxwood）是為外牆增添優雅氣息的經典選擇，茂盛、緊密的常綠葉片，適合修剪成整齊的灌木叢、球形或其他可愛形狀，營造經過設計的景觀效果；此外，也適合種在門廊或沿小徑打造邊界。另一種適合多數環境的常綠植物是紫杉（Yew），園藝部落客艾琳·尚妮恩（Erin Schanen）說，紫杉在陰涼環境中生長良好，其柱狀外形能為入口或車道增添不少趣味。

3. 百子蓮（Agapanthus）

百子蓮又名尼羅河百合（Lily of the Nile），高挑纖細的莖桿頂端簇生著藍色或白色花朵，是種引人注目的植物，也是為門廊或陽台植物營造高低趣味的理想選擇。即使不開花時，其深色明亮的葉片也是庭院的美麗點綴。百子蓮不耐霜凍，最適合陽光充足、氣候溫和的地區；但需注意，它不適合種在寵物 或兒童玩耍區附近，若接觸到汁液，可能刺激眼睛和皮膚。

4. 紫穗狼尾草（Purple Fountain Grass）

尚妮恩表示，開花植物通常需要摘除殘花或修剪，若想輕鬆維護盆栽植物，可選葉片出色的植物，兼具良好視覺效果；紫穗狼尾草和其他觀賞草，如金知風草（Japanese forest grass），都是絕佳選擇。她說，當它們在風中搖曳時，還能增添動態美感。

5. 蔬菜與水果

安格羅夫表示，蔬菜既美觀又實用，且易於種植。雖然可食用植物並非傳統庭院裝飾選擇，但近年來，隨著英式鄉村花園的流行，打造風景如畫的蔬菜花園已成為新趨勢。例如高麗菜、生菜搭配色彩鮮艷的辣椒、豌豆和番茄，可營造出愉悅的視覺焦點；蘋果、檸檬、橘子或無花果等以盆栽種植時，可作為步道的美麗裝飾。

6. 吊竹梅（Tradescantia Zebrina）