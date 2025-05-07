知名壓力鍋近2百萬個被召回 快看家中有無同款

小家電業者SharkNinja旗下Ninja Foodi OP300 系列多功能高壓鍋的鍋蓋使用過程可能彈開，已出現用戶遭三度燙傷的可怕案例，最近召回近200萬台高壓鍋。美聯社

小家電業者SharkNinja旗下Ninja Foodi OP300系列多功能高壓鍋的鍋蓋使用過程可能彈開，已出現用戶遭三度燙傷的可怕案例，最近召回近200萬台高壓鍋。

根據報告，Ninja Foodi OP300系列多功能高壓鍋使用時鍋蓋可能彈開的設計缺陷會導致鍋中熱食溢出，進而讓使用者嚴重燙傷。

這一波召回的產品是2019年1月至2025年3月在全美沃爾瑪 (Walmart)、好市多 (Costco)、山姆俱樂部(Sam's Club)、目標市場(Target)實體門市及其官網銷售，零售價約200元。

據報告，截至目前全美約有106人受傷，其中50多人臉部或身體遭二度或三度燙傷。

SharkNinja表示，正與美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission)合作，並直接與顧客聯絡，藉由電子郵件、簡訊、官網，必要時郵寄紙本信件，此外也透過社群媒體 等多種其他管道，還要求零售商通知最終消費者、在其門市張貼海報。

SharkNinja進一步表示，該公司設有聯絡中心，每星期六天有人值勤，可透過電話、電子郵件或網頁與他們聯繫。該公司在加拿大也進行類似宣傳。

這一次召回的產品共有12個型號，包括OP300、OP301、OP301A、OP302、OP302BRN、OP302HCN、OP302HAQ、OP302HW、OP302HB、OP305、OP305CO和OP350CO。

此外，所有OP300系列替換壓力鍋蓋也在召回範圍內。

目前尚無因被召回鍋具致死的報告，但已有26起針對SharkNinja公司提出的傷害訴訟。

SharkNinja建議消費者查看家中鍋具型號，並立即停止使用在召回之列的壓力鍋、要求免費更換鍋蓋。目前仍可在不蓋鍋蓋的情況下使用鍋子。

不久前另有因受傷或危險風險而被召回的其他產品。

通用汽車(GM)因引擎問題在美國召回近60萬輛多功能休旅車(SUV)和卡車；此外，美國食品藥物管理局(FDA)最近獲悉Upper Crust Bakery品牌麵包和麵包捲發現玻璃碎片，已發召回通知。