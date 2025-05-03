美國物價飆升...華人煩惱省開支 網勸：自己煮、別生小孩

美國物價逐漸高昂，移民感覺壓力大。(歐新社)

美國物價一直都相當高昂，加上總統川普上任後對全世界祭出關稅 政策，也導致美國當地物價再度飆升，對在美國生活的人民而言，無疑是一大壓力。有當地人崩潰上網求助，有人建議他再做一份兼職，才能增加收入，盡量自己煮飯，也不要生養小孩或寵物，有人無奈表示，等到6月美債到期，美元恐怕大幅貶值，屆時經濟壓力又更巨大。

美中關稅戰煙硝未停，美國民眾已迎來「漲價潮」，多個電商平台上的商家已開始提高商品售價。物價分析公司SmartScout數據指，自4月9日以來，美國亞馬遜網站上近一千種商品價格明顯上漲，涵蓋服裝、家居用品、電子產品和玩具等類別，平均漲價幅度接近30%。

一名網友在小紅書發文詢問「在美國該如何降低生活開支，現在壓力好大」，或許也代表了千萬消費者的心聲。

其他人留言建議「別生孩子，孩子太費錢了」、「自己做飯，別養寵物」、「自學中醫，這樣就能少生病，有了小病也可趁它在萌芽狀態自行干預，免了上醫院被他們紮得全身窟窿，外加荷包淌血」、「別去外面吃」、「少去Costco，奔著雞蛋去的，出來幾百塊」、「看看信用卡記帳，那方面可以調整」、「不要社交，這就省很多錢」、「回國。我已經計劃7、8月回成都了，美國不行了」。

有網友分享節省故事「我一個朋友，在谷歌工作，工資很高，但是她單身，睡車裡，睡谷歌停車場，省下來的房租幾年就買了一個房子，又把房子租出去，自己睡車庫。還有個網紅，也是谷歌員工，停車場睡Tesla5年，省下的錢全買了Tesla股票，已經1000多萬財務自由了」。

事實上，在美國生活想要有效節省開支，可以從建立預算與記帳習慣開始，掌握每月固定與彈性支出。採購方面可透過Costco等量販店大量購買日用品，並善用數位折扣與超市自有品牌節省食品費用；住房則可選擇郊區地點或與人合租降低租金，甚至以Airbnb方式創造額外收入。交通方面若能依賴公共運輸，則可避免高昂車輛費用，若需開車則建議選擇省油車型並比價加油。

在日常生活中，也可透過減少外食、改為自炊，來大幅降低餐飲開支；娛樂則可多利用圖書館、免費博物館日與社區活動。整體而言，只要有意識地控管支出與靈活運用各項資源，便能在不犧牲生活品質的前提下，在美國打造更有餘裕與彈性的經濟生活。