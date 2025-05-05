這2種香草植物種在一起 園藝專家：保證會後悔

茴香。Image by congerdesign from Pixabay

營養豐富、料理常用的茴香（Fennel），素以對傳播花粉者的吸引力以及與許多蔬菜不相容而聞名；例如應避免與黃瓜鄰近種植，也是高麗菜糟糕的共伴植物。家居生活網站House Digest報導，這是因為茴香根部會釋放出抑制這些蔬菜生長的化合物，同樣問題也影響許多香草植物。

其中一個受害者是洋甘菊（chamomile），除了阻礙這些芳香植物的生長外，茴香還可能引來危害它們的害蟲與疾病，例如它會吸引啃食洋甘菊莖、枝葉的蚜蟲。另一方面，園藝專家稱，洋甘菊也會使茴香更難種植，並阻礙其結籽。

此外，茴香生長極具侵略性，很可能擠壓洋甘菊的空間，並在「佔領」大片土地後使本土植物無法生存；這種特性是茴香在俄勒岡州、華盛頓州 與西維吉尼亞州 被列為入侵物種的原因之一。

House Digest指出，只要瞭解風險，可以在其他地方種植茴香；但如果它開始在自家庭院外生長，便需拔除，以免它擴散到附近的土地。由於這種植物具有粗壯的主根，一旦它在某個地方扎根，就很難徹底清除。

適合茴香與洋甘菊的共伴植物

為洋甘菊尋找夥伴很容易，例如它與羅勒一起種植效果頗佳，因為洋甘菊能提升羅勒的風味；而豆類、大蒜與黃瓜也是適合洋甘菊的共伴植物。

要為茴香找鄰居則困難許多，但有人發現將薄荷種在茴香旁效果不錯，由於薄荷也是生長茂盛的植物，因此當茴香分泌抑制生長的物質或試圖佔領空間時，較不易遭受威脅；此外，薄荷還能驅逐困擾茴香的蝸牛。這兩種植物都能在多種環境中生長，包括鹼性或黏土含量高的土壤；茴香適合種植在美國農業部植物耐寒分區表的4至9區，而薄荷除了能適應這個區域，還加上2、3和10區。由於它們蔓延迅速，建議以容器花園（container gardening）模式種植。

一些貓薄荷（catmint）品種也可列入茴香的共伴植物名單，但它在肯塔基州 與西維吉尼亞州也被視為入侵物種，因此需避免在這些地區種植。即使居住在其他地區，其他品種也更適合作為花園景觀植物，例如總花貓薄荷（Walker's Low）便生長旺盛，足與茴香共存，同時不會越界侵佔其他土地。貓薄荷適合生長在陽光充足且土壤多樣的3至8區；與茴香一樣，它喜歡稍乾的土壤，甚至能耐旱。