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過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

記者張聲肇／即時報導
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每年何時是最嚴重的過敏季，依每個人對什麼過敏，各有不同。示意圖。Image by Corina from Pixabay
每年何時是最嚴重的過敏季，依每個人對什麼過敏，各有不同。示意圖。Image by Corina from Pixabay

花粉季又到了，如果你對花粉過敏，專家說這種人很多。

過敏專家、免疫學家瓦達（Kara Wada）說，根據季節劃分，3-5月或6月春季過敏原，主要是樹木的花粉，晚春到夏季5-7月是草地的花粉，和夏末和秋季8-10月或11月雜草如豚草（ragweed，美洲艾）的花粉。

同為過敏專家和免疫學家的巴喬瓦拉（Sakina Bajowala）說，每年何時是最嚴重的過敏季，依每個人對什麼過敏，各有不同，「對多種環境過敏原敏感的人，過敏原重疊出現的時期，是最不好受的時候。」

例如，樹木花粉和草地花粉重疊出現的時段，花粉總數量很大，對有花粉過敏症的人，特別難過。

瓦達說，天氣也是判斷過敏患者是否打噴嚏特別厲害的準繩--溫暖、乾燥、風力又大的日子，花粉四散的數量尤其大。

研究人員說，受氣候變遷的影響，花粉季節越來越長，也越來越嚴重。

如何判斷花粉過敏或感冒生病？過敏，最普通的症狀是打噴嚏、擤鼻涕，不過瓦達提醒大家，不要把花粉過敏和感冒、著涼、新冠肺炎搞混了。「流鼻水、咳嗽、疲倦是兩者可能重疊的症狀，不過，過敏症通常不會導致發燒，頂多會造成眼睛鼻子發癢。感冒一般7到10天就會好，過敏症則過敏原不消失就會不斷出現。

專家建議如下三法，緩解花粉過敏的症狀：

一、避免過敏原。瓦達建議，從網路查看每日花粉和黴菌數量預報，花粉量大的日子，盡量關緊門窗，足不出戶。家裡也盡量裝設HEPA（High efficiency particulate air filter）「高效率空氣微粒子」過濾網，去除0.3 微米（頭髮直徑的1/200）以上的微粒子，床單也每周用熱水清洗。若外出，回家立即更衣洗澡。若要在室外待長久時間，戴N95或KN95口罩。

二、備用成藥。藥局買得到的噴鼻劑或洗鼻水，如類固醇噴劑，花粉季前2-4周就開始使用特別有效；抗組織胺藥（antihistamine），買不會讓你昏昏欲睡的那種；洗鼻壺（neti pot）或洗鼻鹽水，把鼻腔裡的花粉和鼻涕沖出來。

三、看醫生。若成藥無法緩解，最好去看醫生，檢測哪些過敏原最厲害，醫生會開具免疫療法等藥方。

花粉過敏 氣候變遷 藥局

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